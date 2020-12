Offerte di Natale su Amazon: gli sconti della Huawei Week

Amazon lancia le sue Offerte di Natale per lo shopping pre-feste dal 7 al 23 dicembre e lancia interessanti sconti sui prodotti Huawei. Per una intera settimana si troveranno nell’e-commerce di Jeff Bezos smartphone, tablet, portatili, smartwatch e accessori audio a marchio Huawei a prezzi imperdibili.

Per tutti i clienti che non sono riusciti a usufruire delle offerte di Amazon dal Prime Day al Black Friday Anticipato fino al vero e proprio Black Friday, ora il colosso di Bezos lancia le Offerte di Natale. Fino al 23 dicembre sarà possibile trovare tantissimi prodotti in offerta per poter fare gli ultimi acquisti dello shopping natalizio a scelta tra l’elettronica, gli accessori per lo sport, l’abbigliamento i videogiochi e molto altro. In particolare, dal 7 dicembre è iniziata la Huawei Week, con sconti speciali sui migliori prodotti del brand cinese di cui approfittare.

Scopri gli sconti della Huawei Week su Amazon

Huawei Week, portatili e tablet scontati su Amazon

Sono tantissimo gli sconti sui portatili e i tablet per la Huawei Week di Amazon. Si potrà trovare il MatePad T8 a circa 100 euro, invece che 139, mentre per chi desidera un MatePad Pro il prezzo scende a 400 euro da 549. Ottimi affari anche sui PC, con il MateBook X Pro 2020 in sconto a 1499 euro.

Scopri i portatili e tablet in offerta su Amazon per la Huawei Week

Huawei Week, smartphone e auricolari scontati su Amazon

Per chi vuole regalare uno smartphone questo Natale, le offerte su Amazon della Huawei Week sono da non perdere. Si potrà acquistare uno Huawei P40 Pro con tripla fotocamera Leica con sensore principale da 50 megapixel a 499 euro invece di 799. Offerte anche per Huawei P30 Lite New Edition e P30 Pro. Per chi invece è alla ricerca di ottimi auricolari wireless, ci sono i Huawei FreeBuds Pro in offerta a 139 euro e i FreeBuds 3 a circa 95 euro.

Scopri gli smartphone e gli auricolari in offerta su Amazon per la Huawei Week

Huawei, smartwacht e smart band scontati su Amazon

Non mancano poi le offerte su tantissimi modelli di

e in particolare sulla linea Huawei Watch GT 2 con prezzi tra i 120 e i 230 euro e sconti fino al 40%. Prezzi eccezionali durante la Huawei Week anche per gli smart band, come il Band 4 Fitness Tracker acquistabile su Amazon a meno di 25 euro.

Scopri gli smartwatch e smart band in offerta su Amazon per la Huawei Week