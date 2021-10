On My Block: chi sono i protagonisti dello spin-off

Le avventure del gruppo di amici di On My Block della serie televisiva Netflix si sono concluse con la quarta stagione, ma i fan presto potranno rifarsi. Dopo la conclusione del teen drama, la piattaforma di streaming ha confermato l’arrivo dell’atteso spin-off e presentato i nuovi protagonisti: Freeridge.

La scrittura dello spin-off è stata affidata alla sceneggiatrice di On My Block, Jamie Uyeshiro, che ha lavorato insieme ai co-ideatori Eddie Gonzalez e Jeremy Haft. Lauren Iungerich e Jamie Dooner sono invece i produttori. Ancora una volta l’ambientazione è Freeridge: un quartiere fittizio di Los Angeles dove i quattro amici di On My Block hanno affrontato per quattro stagioni sfide e avventure cercando di rimanere sempre uniti. Nello spin-off un nuovo gruppo di amici si troverà ad affrontare stavolta una maledizione mortale, che darà il via a un’avventura indimenticabile, per una serie più femminile.

Freeridge: i nuovi protagonisti del cast

Freeridge promette di mostrare un lato "immaginario" dell’omonimo quartiere di Los Angeles e di dare vita a un altro teen drama. Dopo essersi appassionati alle avventure di Monse, Ruby, Jamal e Cesar, il cast si rinnova completamente nello spin-off.

Come si può vedere dalla foto pubblicata da Netflix, i protagonisti sono gli attori Bryana Salaz (Team Kaylie), Keyla Monterroso Mejia (Curb Your Enthusiasm), Ciara Riley Wilson (LA’s Finest) e Shiv Pai (Iron Fist). Tutti volti che erano apparsi brevemente nel finale di stagione della serie madre.

La serie lascia comunque spazio per possibili cameo dei protagonisti di On My Block: Monse Finnie (Sierra Capri), Cesar Diaz (Diego Tinoco), Jasmine Flores (Jessica Marie Garcia), and Jamal Turner (Brett Gray).

Freeridge: i commenti degli sceneggiatori

Al momento sono davvero poche le indiscrezioni sulla trama dello spin-off di On My Block. Quel che è certo è che si svolge sempre nel quartiere di Freeridge, ma con protagonisti e un punto di vista diverso, più femminile e immaginario.

Freeridge d’altronde nasce dagli sceneggiatori e ideatori della serie madre, con Uyeshiro, Gonzalez e Haft che in un comunicato hanno dichiarato: "Alcuni dei migliori commenti che abbiamo sentito su On My Block provenivano da fan i quali ci dicevano che si rivedevano e si sentivano rappresentati. Mentre ci imbarchiamo in Freeridge, una serie più femminile, continueremo a investire su personaggi autentici che rappresentino il nostro pubblico appassionato… Oh, e potrebbero esserci degli gnomi".

Non resta quindi che attendere l’arrivo di Freeridge sulla piattaforma di streaming Netflix per scoprire le nuove avventure.