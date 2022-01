OnePlus 10 Pro ufficiale: il top di gamma debutta in Cina

La scheda tecnica di OnePlus 10 Pro era già stata quasi completamente svelata nei giorni scorsi dall’azienda stessa, che aveva anticipato molti dettagli e pubblicato anche alcune fotografie del dispositivo. Lo smartphone è stato presentato oggi in Cina con delle caratteristiche davvero molto interessanti.

Sebbene manchi l’effetto sorpresa, non si può certo dire che OnePlus 10 Pro non sia sorprendente: ha fra i suoi punti di forza il display, caratterizzato da un’altissima risoluzione e da una nuova tecnologia, e le fotocamere Hasselblad, che offriranno scatti e riprese video difficilmente eguagliabili da altri telefoni. Per il resto, il comparto hardware è di altissimo livello e, unitamente al sistema operativo sviluppato da Oppo, garantirà un’ottima esperienza utente. OnePlus 10 Pro, quindi, non avrà difficoltà a vedersela con i nuovi top di gamma rilasciati recentemente da Xiaomi, Motorola, Vivo e Realme.

OnePlus 10 Pro, le caratteristiche

Il display di OnePlus 10 Pro è un Fluid AMOLED di tipo LTPO 2.0 con diagonale da 6,7 pollici, risoluzione QHD+ (3216 x 1440 pixel), rapporto di forma 20,1:9 e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Questa soluzione offre maggiore fluidità e una migliore gestione dei consumi energetici.

Il processore non può che essere lo Snapdragon 8 Gen 1, accompagnato da memoria RAM LPDDR5 da 8 e 12 GB e da memoria interna UFS 3.1 da 128 e 256 GB. Non è una sorpresa neanche la batteria che – come svelato in precedenza dall’azienda – è un’unità da 5.000 mAh, supporta la ricarica rapida fino ad 80 Watt e quella wireless fino a 50 Watt. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia grafica ColorOS 12.1.

Il comparto fotografico è realizzato in collaborazione col produttore svedese Hasselblad e consta di un sensore primario Sony IMX789 da 48 megapixel, un ultra grandangolo Samsung JN1 da 50 megapixel con campo visivo fino a 150° e telefoto da 8 megapixel con zoom ottico 3,3x. Questa dotazione rende OnePlus 10 Pro capace di registrare filmati in 8K a 24fps (fotogrammi per secondo). La fotocamera anteriore, invece, sfrutta un sensore Sony IMX615 da 32 megapixel.

Per quanto riguarda la connettività, non possono mancare 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e GLONASS. Inoltre, sono presenti un sensore di impronte digitali sotto al display, altoparlanti stereo con Dolby Atmos e doppi microfoni per la cancellazione del rumore.

OnePlus 10 Pro ha un peso di 200,5 grammi, misura 163 x 73,9 x 8,55 millimetri e sarà commercializzato nelle colorazioni Volcanic Black ed Emerald Forest.

OnePlus 10 Pro, i prezzi e la disponibilità

OnePlus 10 Pro sarà disponibile soltanto in Cina a partire dal 13 gennaio, ma arriverà presto anche nel nostro continente. Secondo quanto riporta il sito ufficiale italiano di OnePlus, le vendite saranno aperte in primavera.

All’interno dei confini nazionali, i prezzi partono da 4.699 yuan (650 euro) per la variante da 8/128 GB e arrivano a 4.999 (690 euro) e 5.299 yuan (730 euro) per quelle da 8/256 GB e 12/256 GB rispettivamente. Queste cifre subiranno sicuramente un aumento quando lo smartphone arriverà nel nostro paese, a causa di dazi e costi di logistica. Non è stata al momento annunciata nessuna variante standard, anch’essa attesa al debutto globale.