OnePlus 10: sarà lui il primo top con Snapdragon 8 Gen 1?

Non passa anno senza che una grande attesa preceda l’arrivo dei top di gamma OnePlus, da sempre tra i più attesi del panorama Android. Così intorno a OnePlus 10 e OnePlus 10 Pro c’è già una nutrita “folla" di indiscrezioni che tenta di anticiparne il numero maggiore possibile di caratteristiche tecniche.

Questa volta però a muoversi è stato il CEO Pete Lau, che ha preso la parola per annunciare la presenza dell’ultimo ritrovato di Casa Qualcomm, il recente chip Snapdragon 8 Gen 1. Stop alle indiscrezioni, dunque: il chip dei top di gamma 2022 farà parte della dotazione tecnica dei prossimi flagship di OnePlus. Non che ci fossero molti dubbi però, dal momento che l’azienda è da sempre molto attenta ad avere sui suoi “top" i chip più potenti in commercio, insieme alle memorie più rapide e ai display migliori. Però la conferma sul chip dei OnePlus 10 fissa almeno una certezza sul loro conto, e non può che essere gradita.

OnePlus 10, sarà lui il primo?

Per ricomporre il quadro intorno a OnePlus 10 e 10 Pro e capire se saranno loro i primi top di gamma con Snapdragon 8 Gen 1 bisogna fissare almeno una “certezza". Le virgolette sono dovute al fatto che, al momento, di certezze ce ne sono poche, di conseguenza bisogna prendere per buono quanto emerso dai rumor.

Prenderemo per buono quindi quanto riportato dalle indiscrezioni, ossia il fatto che i OnePlus 10 arriveranno a gennaio. Se così dovesse essere, bisognerà capire se l’azienda renderà disponibili i due qualche settimana più tardi o subito dopo la presentazione. Nella prima ipotesi, appare difficile che OnePlus 10 e 10 Pro possano essere i primi con Snapdragon 8 Gen 1 alla luce del fatto che saranno parecchi gli smartphone ad averlo: alcuni di questi potrebbero arrivare già a gennaio, altri – si dice – persino a dicembre.

Nella seconda ipotesi, quella cioè per cui i OnePlus 10 saranno ufficiali e disponibili a gennaio, allora le possibilità che possano essere loro i primi a poter essere acquistati con Snapdragon 8 Gen 1 sono più concrete, malgrado si dice che in un primo momento i due top di gamma OnePlus potrebbero essere commercializzati solamente in Cina, e poi anche nei mercati internazionali.

Insomma, quella dei OnePlus 10 è una storia ancora tutta da scrivere, ma l’azienda che negli anni ha abituato gli appassionati ad un mantra che suona come “la velocità prima di ogni cosa" potrebbe bruciare la concorrenza e arrivare prima di tutti con Snapdragon 8 Gen 1.

OnePlus 10, com’è fatto

Le indiscrezioni hanno distribuito un numero di informazioni maggiore sul conto di OnePlus 10 Pro, il quale si prevede che, oltre allo Snapdragon 8 Gen 1, possa avere uno schermo AMOLED Quad HD+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, 8 o 12 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, entrambe delle tipologie più rapide sul mercato.

Proseguirà la collaborazione con Hasselblad, che aiuterà le prestazioni delle fotocamere: la principale è attesa da 48 megapixel, la ultra grandangolare da 50 MP mentre il teleobiettivo per lo zoom sarà da 8 MP.