OnePlus 10T 5G è ufficiale: ecco caratteristiche e prezzi

L’ultimo periodo di OnePlus non è stato molto facile, specie considerando il ritorno sotto l’ala protettrice di mamma Oppo da cui, all’inizio, era nato l’ambizioso progetto: questo passaggio si è rivelato fondamentale nel passato recente di OnePlus, che ha iniziato a presentare sempre più dispositivi, ma sempre più anonimi rispetto al glorioso passato da "flagship killer".

Con il nuovo OnePlus 10T 5G, il produttore cinese sembra volere iniziare a muovere qualche piccolo passo verso un ritorno al passato, presentando un dispositivo dalle prestazioni estreme in linea con la vecchia filosofia della OnePlus che non puntava ai fotografi da smartphone ma che puntava alla concretezza e alle prestazioni nude e crude: per farlo, ha creato uno smartphone che rinuncia al comparto fotografico del fratello 10 Pro per abbracciare, invece, l’ultimo e potentissimo SoC di Qualcomm affiancato da tanta memoria e da una batteria con ricarica lampo; speriamo che anche il software, vedasi la nuova OxygenOS 13, possa muovere qualche passo verso il passato.

OnePlus 10T 5G: caratteristiche tecniche

OnePlus 10T 5G è uno smartphone Android dalle dimensioni abbastanza generose che ospita un enorme (ma di qualità) display AMOLED a 10 bit da 6,7 pollici FHD+, con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e certificazione HDR10+, ma dai bordi piatti (che lo rendono più largo rispetto ai fratelli flagship della casa).

Lo smartphone, però, punta forte sulle prestazioni, velocistiche e di ricarica: il cuore pulsante è l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm affiancato da 8 o 16 GB di RAM e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione; la batteria è da 4800 mAh e supporta la tecnologia SUPERVOOC Endurance Edition a 150 W, che consente di ricaricare da zero lo smartphone in soli 19 minuti, ma non va a distruggerne le performance nel tempo, grazie all’introduzione del Battery Health Engine che si occupa di estenderne la durata.

Le rinunce, fatte principalmente per contenere i costi, si riscontrano principalmente nel comparto fotografico ma, si sa, gli appassionati OnePlus di vecchia data non sceglievano uno smartphone di questo brand per le capacità fotografiche: alla fotocamera anteriore da 16 MP, OnePlus ha affiancato un comparto fotografico posteriore triplo (principale da 50 MP + ultra-wide da 8 MP + macro da 2 MP) che perde, rispetto al Pro, anche la collaborazione con Hasselblad.

Unica nota dolente del pacchetto, un vero colpo al cuore per gli appassionati, è la mancanza del comodissimo e caratteristico slider laterale che consentiva, in maniera immediata, di passare dalla modalità con suoneria, alla modalità con vibrazione alla modalità silenzioso.

OnePlus 10T 5G, davvero completo dal punto di vista della connettività, arriva sul mercato con l’interfaccia personalizzata OxygenOS 12.1 basata su Android 12; il produttore cinese ha assicurato che lo smartphone riceverà tre ulteriori versioni di Android (è un peccato, a questo punto, che per un mese perda un aggiornamento importante) e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

OnePlus 10T 5G: quanto costa

Arriviamo al capitolo che molti di voi, probabilmente, stavano aspettando, ovvero quello legato ai prezzi a cui OnePlus ha deciso di posizionare il proprio nuovo smartphone e vi possiamo anticipare una buona notizia: lo smartphone costerà meno del fratello OnePlus 10 Pro, vero e proprio top di gamma 2022 della casa per svariate ragioni.

OnePlus 10T 5G, che viene proposto nelle due colorazioni Jade Green e Moonstone Black, sarà disponibile al preordine a partire dall’11 agosto sul sito ufficiale del produttore o su Amazon, con le vendite effettive che partiranno due settimane dopo, dal 25 agosto 2022. In entrambe le colorazioni, lo smartphone sarà disponibile a questi prezzi:

OnePlus 10T 5G 8/128 GB: 719 euro

OnePlus 10T 5G 16/256 GB: 819 euro

OnePlus ha pensato anche ad alcune promo lancio per coloro che pre-ordinano lo smartphone attraverso il sito ufficiale del produttore: sarà possibile aggiudicarsi un OnePlus 10T in omaggio (variante 8+128 GB), usufruire di uno sconto del 40% sull’acquisto delle OnePlus Buds Pro o del 60% sulle OnePlus Buds Z2; inoltre, una sorta di concorso a premi consentirà di vincere una serie di altri regali tra cui cuffie, custodie o vetro protettivo.

Arriva la OxygenOS 13 (Android 13)

In concomitanza con il lancio del nuovo smartphone, OnePlus ha presentato anche la nuova versione della propria interfaccia personalizzata, basata su Android 13 e che si chiamerà, come da previsioni, OxygenOS 13.

La maggior parte della community OnePlus spera che la OxygenOS 13 possa rappresentare un punto di svolta, distaccandosi, almeno in parte, da quello che è stata la OxygenOS 12, ovvero un’interfaccia senz’anima che andava solo leggermente a modificare quella che poi è la ColorOS 12 di Oppo.

OxygenOS 13 è stata progettata ispirandosi al flusso dell’acqua (seguendo un design chiamato Aquamorphic), per rendere ancora più fluidi e stabili gli smartphone della casa, grazie anche al largo utilizzo dell’intelligenza artificiale per l’estremizzazione delle performance a 360 gradi (anche per i videogiocatori): nello sviluppo, il produttore cinese ha cercato di portare ai propri utenti maggiore praticità e maggiore affidabilità, con uno sguardo fisso sui temi legati alla sicurezza.

La nuova OxygenOS 13 arriverà presto, in beta, sull’attuale top di gamma della casa, OnePlus 10 Pro, per poi giungere anche sul nuovissimo OnePlus 10T entro la fine dell’anno. Di seguito, riportiamo la lista degli smartphone OnePlus che verranno aggiornati alla nuova OxygenOS 13: