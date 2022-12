OnePlus 11: ora sappiamo quasi tutto

A poco meno di due mesi dal suo debutto sul mercato globale, previsto per il prossimo 7 febbraio, il nuovo OnePlus 11 è stato oggetto di una serie di indiscrezioni che in pratica, hanno rivelato più o meno tutte le caratteristiche tecniche del prossimo smarphone top di gamma dell’azienda cinese, successore dell’apprezzatissimo OnePlus 10 del 2022.

OnePlus 11 è di recente apparso sul sito della TENAA, l’ente certificatore cinese, che ha divulgato l’elenco delle specifiche principali. In precedenza un modello con nome in codice PBH110 è stato testato da AnTuTu e ha raggiunto il ragguardevole punteggio di 1,3 milioni di punti nei benchmark effettuati. Anche in questo caso, sono state rivelate alcune caratteristiche tecniche importanti.

Infine la stessa OnePlus nel corso degli ultimi giorni ha pubblicato dei teaser che confermano la rinnovata collaborazione con Hasselblad per le fotocamere e il ritorno dell’Alert Slider, il pulsante fisico che permette di silenziare lo smartphone in un secondo. Insomma, basta unire i puntini per avere l’immagine di un ottimo smartphone in grado di competere con i migliori flagship del 2023.

OnePlus 11: caratteristiche tecniche

Il nuovo OnePlus 11 arriverà con a bordo l’ultimo SoC Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2 che mette a disposizione una CPU a otto core, di cui il principale lavora a 3,18 GHz. Verrà proposto con due opzioni di RAM e archiviazione, rispettivamente da 12 e 16 GB (LPDDR5) e 256 GB e 512 GB (UFS 4.0).

Lo smartphone avrà un grande display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ e un refresh rate di 120 Hz. Il comparto fotografico psteriore sarà formato da tre sensori prodotti da Sony. Il principale sarà un Sony IMX 890 da 50 MP, accompagnato da un ultrawide da 48 MP (Sony IMX581) e da un teleobiettivo (Sony IMX709) da 32 MP, che forse, verrà proposto con uno zoom ottico 2X.

Dubbi sulla fotocamera per i selfie posta nella parte frontale: secondo le informazioni pubblicate dal TEENA ha un sensore da 16 MP, ma tutti i precedenti rumor parlavano di un sensore da 32 MP.

Il TEENA parla di una batteria da 2.435 mAh e, quasi sicuramente, si riferisce a una cella sola di due in totale: lo smartphone avrà dunque una batteria da 4.870 mAh.

OnePlus 11 sarà chiaramente compatibile con le reti 5G, e ora sappiamo anche le dimensioni che saranno pari a 163,1 x 74,1, con uno spessore di 8,53 mm. Il suo peso si ferma a 205 grammi. Infine, anche se TEENA non menziona il sistema operativo, sappiamo tramite AnTuTu che lo smartphone arriverà con Android 13.

OnePlus 11: prezzo e disponibilità

OnePlus ha già annunciato ufficialmente un evento di lancio di nuovi prodotti, OnePlus 11 compreso, che si terrà il 7 febbraio. In quel giorno sarà annunciata la versione per il mercato interno cinese, che andrà in vendita poco dopo. Ignoto, al momento, quando il prossimo flagship di OnePlus sarà lanciato in Europa e a che prezzo.