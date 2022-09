OnePlus 11 Pro: cosa sappiamo del nuovo top di gamma

OnePlus è già al lavoro sul suo nuovo modello di smartphone top di gamma il OnePlus 11 Pro. O, almeno, si suppone debba essere questo il nome commerciale del prodotto vista la recente gamma del marchio. Quello che è praticamente certo, invece, è che avrà il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che troveremo su moltissimi altri top di gamma 2022-23.

Lo Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbe essere presentato ufficialmente all’evento Snapdragon Summit che si terrà dal 15 al 17 novembre alle Hawai, e il nuovo OnePlus 11 Pro potrebbe arrivare sul mercato un mese dopo, giusto in tempo per i regali di Natale, diventando così uno dei primi modelli ad adottare l’ultimo chip di Qualcomm.

Le tempistiche, in questo caso, sono davvero ristrette e occorre un gioco di incastri notevole, per sincronizzare le date di uscita di entrambi i prodotti. Ma il premio consiste nel portare sul mercato, come una primizia tecnologica, un telefono in grado di offrire una scheda tecnica in linea con le aspettative 2023. Non stupisce, dunque, che stiano già girando le prime indiscrezioni e i primi rumor su questo prodotto.

OnePlus 11 Pro: come sarebbe

In assenza di specifiche tecniche ufficiali relative sia al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, sia al nuovo smartphone OnePlus 11 Pro, possiamo solo seguire il filo delle indiscrezioni che si fanno via via più insistenti e anche più dettagliate.

L’ultima di queste indiscrezioni è un render, pubblicato da Smartprix in collaborazione con il noto leaker OnLeaks, che mostra come dovrebbe essere il design del prodotto. E dal design, come sempre capita per i dispositivi elettronici, si vede sempre almeno parte della scheda tecnica.

Si vede, innanzitutto, un grande modulo fotografico posteriore con, ben in vista, il logo di Hasselblad. Il prestigioso costruttore di macchine fotografiche di alta gamma svedese, quindi, starebbe di nuovo collaborando con OnePlus fornendo le lenti per il comparto posteriore. Una collaborazione che, lo ricordiamo, è iniziata con il OnePlus 9.

Dai render, poi, si vede che i sensori fotografici di quello che, a tutti gli effetti, sembra un cameraphone, sono 3: molto probabilmente un principale, seguito da un grandangolo e uno zoom. Il tutto racchiuso in un modulo dalla forma circolare che, all’apparenza, sporge ma non molto dalla scocca del dispositivo.

Sul fianco destro del telefono, invece, si vede bene l’Alert Slider tipico di OnePlus (ma sparito in OnePlus 10T) e, subito sotto, si vede il tasto di accensione. Nella parte destra della scocca, invece, si vedono solo i tasti del volume.

Il display di OnePlus 11 Pro, se i render si riveleranno accurati, sarà – ma non nella parte superiore e inferiore e avrà cornici molto sottili, quasi invisibili. L’aspetto generale del dispositivo è decisamente "premium".

OnePlus 11 Pro: quando arriverebbe

Altro capitolo, per ora prematuro, riguarda la questione dell’arrivo sul mercato e del prezzo di OnePlus 11 Pro. Per quanto riguarda i prezzi, ribadiamo l’ipotesi più credibile: il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbe arrivare a novembre 2022, circa un mese dopo dovrebbe toccare al OnePlus 11 Pro.

Per il prezzo, invece, di questi tempi ogni ipotesi va presa con le pinze. L’attuale OnePlus 10 Pro è arrivato sul mercato europeo al prezzo di partenza di 919 euro ed è molto improbabile che il suo successore possa costare meno di tale cifra.