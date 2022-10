OnePlus 11 sarà un ottimo cameraphone

Tra le tante indiscrezioni sul lancio di nuovi smartphone che affollano l’autunno 2022, si fa largo la voce del leaker cinese Digital Chat Station che anticipa la scheda tecnica di uno dei modelli dismartphone top di gamma più attesi: OnePlus 11. Ma cosa dicono di concreto le nuove indiscrezioni?

Innanzitutto il OnePlus 11 dovrebbe debuttare con la sola versione standard (più la versione "R", incerta ancora la "T") e non più come OnePlus 11 Pro. Indiscrezione più che credibile, visto che quest’anno si è visto il OnePlus 10 Pro (in foto), poi il OnePlus 10R e il OnePlus 10T, ma non si è ancora visto il OnePlus 10 standard. Poi c’è l’indiscrezione più interessante: quella sul gruppo di fotocamere posteriori di OnePlus 11. Saranno ottime, persino migliori di quelle di OnePlus 10 Pro.

OnePlus 11: come sarebbe

Sembra che il OnePlus 11 standard non sia altro che il modello fino ad oggi definito, dai rumor, comel OnePlus 11 Pro. Si tratterà di un modello di alta gamma, con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a diversi tagli di memoria: 8/12/16 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione.

Il display sarebbe un AMOLED da 6,7 pollici, supporterebbe la risoluzione 2K (3.216×1.440 pixel), avrebbe una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sul retro del dispositivo sarebbero collocati i tre sensori fotografici, di ottimo livello: sensore primario da 50 MP, probabilmente con OIS, un obiettivo ultra-wide da 48 MP e un teleobiettivo da 32 MP.

Nella parte anteriore, in un notch laterale (ma precedenti rumor parlavano di notch centrale) si troverebbe la fotocamera per i selfie da 16 MP. La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh, con la ricarica a 100W di potenza.

OnePlus 11, dunque, sarà a tutti gli effetti un cameraphone, anche grazie al contributo di Hasselblad per le lenti che sembrerebbe confermato anche per questo modello. Il prezzo di vendità sarà elevato, confermando che OnePlus continua a sua marcia verso il mercato premium.

OnePlus 11: quando arriverebbe

La data di lancio del OnePlus 11 è strettamente legata al lancio del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che sarà presentato ufficialmente nella seconda metà di novembre. Considerata questa tempistica possiamo ipotizzare che il nuovo dispositivo arriverà sul mercato a inizio 2023.

Il prezzo dipenderà moltissimo dal costo del nuovo processore Qualcomm, e tenendo in conto l’intera scheda tecnica da top di gamma è chiaro che si parla di cifre molto elevate.

L’attuale top di gamma OnePlus 10 Pro (in foto), ha un prezzo di listino di 919 euro: il modello OnePlus 11 che arriverà nel 2023 potrebbe restare nella medesima fascia di prezzo o addirittura essere più elevato. Negli ultimi mesi, infatti, l’intero mercato dell’elettronica è in una fase di crescita sostenuta dei prezzi.

Si parla già di OnePlus 11 R

E’ ancora prestissimo per parlarne, ma c’è già chi ipotizza come sarà OnePlus 11R, la versione leggermente meno potente e raffinata, che dovrebbe arrivare dopo OnePlus 11 standard.

Anche quest’ultimo dispositivo sarebbe dotato di un processore top di gamma come il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, di un display AMOLED da 6,7 pollici a 120Hz (ma con risoluzione inferiore: FHD+), di tre fotocamere posteriori (con la stessa principale da 50 MP) e di una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 100W.

Anche in questo caso, l’identità del nuovo smartphone è appena abbozzata e dunque non si hanno informazioni relative al lancio sul mercato.