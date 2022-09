OnePlus 11R potrebbe arrivare prestissimo

OnePlus potrebbe lanciare il suo prossimo smartphone della serie OnePlus 11 già a dicembre di quest’anno. Stando a MySmartPrice, molte delle specifiche tecniche di OnePlus 11R sono quasi uguali a quelle del modello precedente, il OnePlus 10R (in foto). L’indiscrezione rivela che OnePlus 11R avrà sotto il cofano un chipset già disponibile sul mercato e questo fa supporre che il dispositivo verrà presentato alla fine del 2022, forse insieme a OnePlus 11 e OnePlus 11 Pro.

OnePlus 11R: come sarà

OnePlus 11R sarà dotato di un display AMOLED Full HD+ da 6,7 ​​pollici (e risoluzione 1.080×2.412 pixel), con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz (come OnePlus 10R).

Lo smartphone avrà il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 (il modello attuale ha il chip MediaTek Dimensity 8100-Max), accoppiato a 8/16 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione.

Il telefono dovrebbe avere una configurazione fotografica posteriore composta da tre obiettivi: una fotocamera principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie sarà quasi certamente da 16 MP. Rispetto al modello precedente, quindi, il comparto fotografico sarà identico.

Diversa, invece, la configurazione per quanto riguarda la batteria e la ricarica: OnePlus 10R è stato lanciato con due tagli di batteria e due supporti per la ricarica (una da 5.000 mAh con ricarica da 80 W e l’altra da 4.500 mAh con ricarica da 150 W), mentre OnePlus 11R verrà presentato nell’unica opzione con batteria da 5.000 mAh e supporto per la ricarica SuperVOOC da 100 W.

OnePlus 11R: prezzo e disponibilità

Al momento, purtroppo, non si hanno notizie relative al prezzo dello smartphone di OnePlus. Tuttavia, dato che il precedente modello della gamma è stato lanciato in India ad un prezzo compreso tra i 38.999 e i 43.999 rupie (489-551 euro), probabilmente OnePlus 11R arriverà ad un costo simile.

Per quanto riguarda la disponibilità, non sono emerse indicazioni sull’approdo del device sul mercato europeo: OnePlus 10R, infatti, in Europa non è arrivato, ma nel vecchio continente abbiamo invece il Realme GT Neo3, che è lo stesso telefono con una diversa livrea e un altro brand.

Probabile, quindi, che anche OnePlus 11R arrivi in Europa con un altro nome.