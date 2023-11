OnePlus 12 avrà la miglior fotocamera di Sony

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Shutterstock

Grandi novità in casa OnePlus: l’azienda cinese ha confermato ufficialmente che OnePlus 12 sarà il primo telefono al mondo ad avere il nuovissimo sensore fotografico LYTIA, realizzato da Sony.

Al momento, le specifiche tecniche di questo componente sono ancora in gran parte ignote ma, stando a quanto dichiarato dalla stessa OnePlus su Weibo “la nuova generazione di sensori LYTIA di Sony apre un nuovo futuro per l’imaging da mobile“, una dichiarazione che fa presagire il fatto che OnePlus 12 sarà un vero e proprio cameraphone di fascia alta.

Cosa sappiamo del sensore LYTIA

Che l’attesissimo OnePlus 12 avrà in dotazione un sensore di fascia alta è un’indiscrezione che circola in rete da qualche tempo: già a giugno, Sony aveva annunciato l’arrivo di nuovi sensori di immagine LYTIA da 50 MP, pronti ad essere integrati all’interno di diversi smartphone in uscita e, tra questi, troviamo naturalmente anche OnePlus 12.

Da ciò che sappiamo su questo sensore, sarà il modello LYT800 da 1/1,4 pollici, sarà realizzato con una tecnologia 2-layer transistor pixel e dovrebbe essere molto simile al sensore CMOS ExmorT IMX 888 a bordo del Sony Xperia 1 V, arrivato sul mercato all’inizio di quest’anno.

Questa tecnica costruttiva porta a una separazione tra lo strato dei transistor e quello dei fotodiodi (che avranno, quindi, dimensioni maggiori), permettendo al sensore di catturare più luce, con la possibilità di realizzare scatti migliori anche in condizioni di scarsa illuminazione.

OnePlus 12, come sarà

Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica del OnePlus 12, le informazioni ufficiali non sono ancora disponibili, tuttavia, grazie all’instancabile lavoro dei leaker sul web è possibile dare uno sguardo alle prime indiscrezioni sulla tecnologia a bordo di questo device.

Secondo il leaker indiano Mukul Sharma (@stufflistings su X) OnePlus 12 avrà un display OLED da 6,82 pollici, con risoluzione 3.168×1.440 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz. La luminosità di picco, stando sempre alle indiscrezioni, dovrebbe essere di 2.600 nit.

Il processore scelto da OnePlus è Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano fino a 24 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria di archiviazione.

Il comparto fotografico è stato realizzato in collaborazione con Hasselblad e, oltre al sensore principale da 50 MP Sony LYTIA (con stabilizzazione ottica dell’immagine), è previsto anche un sensore ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo periscopico da 64 MP sempre con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). La fotocamera frontale, stando sempre a quanto condiviso da Mukul Sharma, è da 32 MP.

Se il processore all’interno di OnePlus 12 è davvero il nuovo chip di Qualcomm, le opzioni di connettività comprendono: il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 3.1 e i vari sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti Galileo, Beidou, NavIC, GPS, GLONASS e QZSS. Scontata la presenza di un chip per l’NFC.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 5.400 mAh con ricarica rapida cablata 100 W e ricarica wireless a 50 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria OxyenOS 14.