OnePlus 8 Pro, design rivoluzionario, schermo infinito e 4 fotocamere

Fonte foto: OnLeaks 1 di 7 OnePlus 8 Pro Il mondo degli smartphone corre a una velocità supersonica. Nuovi dispositivi vengono lanciati ogni mese e basta aspettare un semestre per vedere dispositivi più potenti e con caratteristiche migliori. Questa strategia viene utilizzata da OnePlus da oramai alcuni anni: ogni sei mesi viene lanciato un nuovo smartphone top di gamma, più potente rispetto a quello precedente. Da pochi giorni è stato lanciato il OnePlus 7T Pro e online sono apparsi già le prime immagini del OnePlus 8 Pro.

Fonte foto: OnLeaks 2 di 7 OnePlus 8 Pro, il top di gamma del 2020 Neanche il tempo di abituarci all'idea del nuovo smartphone OnePlus per il 2019, che spuntano online le prime immagini del OnePlus 8 Pro. Si tratta di rendering basati sulle indiscrezioni raccolte online da OnLeaks, uno dei principali giornalisti esperto in smartphone. Per il prossimo anno OnePlus ha in serbo diverse sorprese: il design sarà completamente differente, con il foro frontale a prendere il posto dell'apertura pop-up e con l'utilizzo per la prima volta di ben quattro fotocamere posteriori.

Fonte foto: OnLeaks 3 di 7 OnePlus 8 Pro, le caratteristiche Sebbene manchino diversi mesi alla presentazione del OnePlus 8 Pro (prevista per maggio/giugno 2020), è possibile immaginare la scheda tecnica del dispositivo. A bordo ci sarà sicuramente il chipset Snapdragon 865 con a supporto 8/12GB di RAM e 128/256GB di memoria interna non espandibile. Display con diagonale da 6,65 pollici con risoluzione QuadHD+ e refresh rate a 90Hz. Il design è caratterizzato dalla presenza di un foro sullo schermo che va a sostituire il sistema pop-up presente sul modello precedente.

Fonte foto: OnLeaks 4 di 7 OnePlus 8 Pro, comparto fotografico Uno degli obiettivi dell'azienda cinese è diventare una delle migliori sul fronte fotocamere. Per questo motivo il OnePlus 8 Pro avrà ben quattro fotocamere posteriori. Come si può vedere dall'immagine, tre sensori saranno posti in verticale al centro, mentre il quarto sarà posizionato di lato. I primi tre saranno rispettivamente il sensore principale, la fotocamera grandangolare e il teleobiettivo. Il quarto obiettivo posto di lato sarà un sensore ToF, dedicato alla profondità di campo.

Fonte foto: OnLeaks 5 di 7 OnePlus 8 Pro, batteria e accessori La batteria dello smartphone sarà di almeno 4000mAh con supporto alla ricarica rapida a 50W, che permette di ricaricare il dispositivo in poco meno di un'ora. il sensore per le impronte digitali è integrato nel display. Presente anche lo sblocco facciale.

Fonte foto: OnLeaks 6 di 7 OnePlus 8 Pro, data di uscita OnePlus presenta due smartphone ogni anno: il primo a maggio e il secondo a ottobre. E lo stesso accadrà anche nel 2020. Quindi il OnePlus 8 Pro dovrebbe essere presentato entro fine maggio per poi debuttare sul mercato entro la prima settimana di giugno