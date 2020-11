OnePlus 8 Pro: super offerta Black Friday, 200 € di sconto

L’azienda cinese OnePlus con la serie 8 ha stupito, presentando dei modelli top di gamma nel 2020 davvero interessanti. In particolare il OnePlus 8 Pro, che si è posto in sfida diretta con i top di gamma Galaxy S20+, Huawei P40 Pro e iPhone 11 Pro.

Nel giorno del Black Friday gli utenti potranno trovare il top di gamma a un prezzo davvero interessante su Amazon. Lo smartphone OnePlus 8 Pro è in offerta con ben 220 euro di sconto rispetto al prezzo di listino: un’occasione da non perdere per chi vuole acquistarne uno. Il telefono dallo schermo da 6,78 pollici fluid AMOLED supporta la connettività 5G grazie al processore Snapdragon 865 e può contare su 12 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione interno. Caratteristiche che ne fanno uno degli smartphone Android dalle più elevate prestazioni sul mercato.

OnePlus 8 Pro: tutte le caratteristiche

Lo smartphone top di gamma di OnePlus 8 Pro è stato presentato ad aprile 2020 e da subito ha mostrato caratteristiche tecniche eccezionali. Il processore è un octa-core Snapdragon 865 con GPU Adreno 650 che può contare su 12 GB di RAM e 256 di memoria interna. Esiste anche una versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il display da 6.78 pollici è un Fluid AMOLED con risoluzione 1440×3168 e 513 ppi e refresh rate a 120 Hz, protetto da un vetro Gorilla Glass.

La fotocamera frontale è da 16 megapixel, mentre il comporta fotocamera sul retro è caratterizzato da una configurazione quadrupla con sensore principale da 48 megapixel, secondario grandangolare da 48 megapixel, fotocamera principale 48mp, 3x hybrid zoom da 8 megapixel. Non mancano vari effetti come il super slow motion fino a 960 fps, le modalità ultrashot, nightscape, panorama, hdr, pro e ritratto. Inoltre, ci sono miglioramenti sia della stabilizzazione ottica che digitale.

La batteria non rimovibile ha una capacità di 4510 mAh e supporta la ricarica, sia via cavo che rapida wireless, a 30 W, e la ricarica wireless inversa. Lo smartphone inoltre è il primo OnePlus con certificazione iP68, quindi resistente ad acqua e a polvere.

OnePlus 8 Pro: super offerta su Amazon

Lo smartphone OnePlus 8 Pro è stato lanciato sul mercato dei top di gamma lo scorso 21 aprile 2020 al prezzo di 1019 euro per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, e di 919 euro per la versione 8GB/128 GB.

Il Black Friday di Amazon è l’occasione perfetta per acquistare questo smartphone nello store online di OnePlus sull’e-commerce, dove la versione 12GB/256GB si trova in vendita con uno conto di ben 220 euro. Per chi vorrà acquistare uno smartphone dalle prestazioni eccellenti, 799 euro è un prezzo da non lasciarsi scappare.

