OnePlus 8 Pro, caratteristiche confermate: 4 fotocamere e batteria super

Anche OnePlus sta lavorando per presentare al più presto la nuova gamma OnePlus 8, i primi dispositivi top di gamma dell’azienda cinese in questo 2020. Nonostante lo scoppio della pandemia Covid – 19 in gran parte del Mondo, OnePlus sembra convinta di presentare in live streaming i nuovi dispositivi il 15 aprile. E poiché la data di presentazione si sta avvicinando, cominciano a uscire online anche le prime immagini reali del dispositivo.

Uno dei due dispositivi che verrà lanciato sarà il OnePlus 8 Pro, smartphone premium che si andrà a posizionare sulla stessa fascia del Galaxy S20+, del Huawei P40 Pro e dell’iPhone 11 Pro. Le immagini diffuse online svelano il design dello smartphone: cornici ridotte al minimo, nessun notch, ma solo un piccolo foro in alto a sinistra dove è inserita la fotocamera anteriore, bordi leggermente stondati. Il OnePlus 8 Pro arriva sul mercato con lo Snapdragon 865, fino a 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Quattro saranno le fotocamere posteriori.

OnePlus 8 Pro: le specifiche tecniche

Il nuovo OnePlus 8 Pro dovrebbe montare un display da 6,7 pollici con risoluzione QuadHD+ e refresh rate a 120Hz. Sotto la scocca dovrebbe battere un processore Snapdragon 865 con a supporto 6-8-12GB di RAM e 128-256GB di memoria interna. Il comparto fotografico sfoggia al posteriore una quadrupla fotocamera dotata di un sensore principale Sony IMX686 da 64 megapixel, un grandangolare da 16 megapixel e un teleobiettivo con zoom 3x, sconosciuto, per ora, l’ultimo sensore. La batteria dovrebbe essere da 4.500 mAh e, per la prima volta per il modello Pro, dovrebbe essere dotato di ricarica veloce a 50 W.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Lite: le caratteristiche

OnePlus 8 Pro non sarà solo, il suo lancio verrà accompagnato da due modelli minori: OnePlus 8 e OnePlus 8 Lite. OnePlus 8, identico nel design, vanterebbe le stesse specifiche tecniche del fratello maggiore, ma si distinguerebbe per uno schermo leggermente inferiore, da 6,5 pollici, ma sempre con refresh rate a 120Hz. Il comparto fotografico di OnePlus 8 dovrebbe essere composto da un triplo sensore con fotocamera principale da 48 megapixel e la stessa batteria del modello Pro.

La versione OnePlus 8 Lite è invece attesa per il prossimo giugno. Secondo le numerose indiscrezioni comparse in rete, il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato con l’inedito processore MediaTek Dimensity 1000L e almeno 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo avrà una diagonale da 6,4 pollici con frequenza d’aggiornamento pari a 90Hz. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, grandangolare da 16 Megapixel e teleobiettivo da 12 Megapixel, mentre la fotocamera frontale è incastonata in un foro centrale in alto sullo schermo. Batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida a 30W.

OnePlus 8 Pro: il prezzo

Qualora le caratteristiche tecniche venissero confermate prima del lancio ufficiale atteso per il prossimo 15 aprile il nuovo OnePlus 8 Pro potrebbe venire a costare intorno agli 800 euro, 600 euro per OnePlus 8. Minore il prezzo della versione Lite, che potrebbe costare circa 400 euro.