OnePlus 8T fa il suo debutto: caratteristiche top e Android 11

Appena lanciato OnePlus Nord, l’azienda pensa già al suo nuovo smartphone top di gamma e con Android 11: OnePlus 8T. I primi rumors sul nuovo dispositivo sono in circolazione, sarà sicuramente uno smartphone 5G e potrebbe arrivare sul mercato già nel prossimo autunno.

Le prime caratteristiche sono apparse sul sito di benchmark Geekbench e al momento il telefono è identificato con il codice KB2001, sigla che secondo i leakers indica proprio OnePlus 8T. Se così fosse, il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda cinese sarà equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 865+. Il punteggio ottenuto dal candidato a diventare OnePlus 8T mostrano sicuramente un miglioramento rispetto ai predecessori OnePlus 7T e a OnePlus 8, ma sono ancora lontani dai competitor e top di gamma di altri marchi che sono dotati dello stesso processore.

OnePlus 8T, le caratteristiche

Il modello KB2001 pubblicato sul sito di benchmark GeekBench è apparso per la prima volta il 29 luglio e le sue caratteristiche sono sicuramente da top di gamma. OnePlus 8T oltre a essere equipaggiato con un processore octa-core Snapdragon 865+, potrebbe avere 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

A sorprendere anche la presenza del sistema operativo Android 11 nella descrizione dello smartphone. La versione del sistema operativo di Google definitiva potrebbe essere rilasciata a fine agosto o al più tardi a settembre, questo dà importanti indicazioni su un possibile lancio di OnePlus 8T tra ottobre e novembre, o comunque dopo che Android 11 sarà stabilizzato e rilasciato ufficialmente.

I rumors di qualche settimana fa ci vengono in “soccorso” per definire il possibile comparto fotocamere. Lo smartphone sarebbe equipaggiato con un fotocamera da 64 megapixel, come suggerito dall’ultimo aggiornamento dell’app OnePlus Camera.

OnePlus 8T, smartphone in arrivo?

Al momento OnePlus è impegnata con il lancio di OnePlus Nord, lo smartphone di fascia media, di cui ha rilasciato indiscrezioni direttamente sui social network, con una strategia di marketing che ha comunicato direttamente con i potenziali clienti. Per quanto riguarda una nuova serie di OnePlus 8T, dall’azienda tutto tace, ma negli ultimi anni si è sempre contraddistinta per aver lanciato almeno due smartphone top di gamma nel giro di 12 mesi.