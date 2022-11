OnePlus 9, prezzo crollato e al minimo storico: offerta imperdibile

Questa settimana di novembre si apre con una nuova promo che riguarda un’azienda che in Italia si è fatta conoscere grazie a una filosofia molto precisa: smartphone top di gamma a prezzi stracciati. Con il passare degli anni, anche questa azienda si è dovuta adattare alle logiche di mercato, ma i suoi dispositivi hanno continuato ad avere sempre un ottimo prezzo. Stiamo parlando di OnePlus e in particolar modo del OnePlus 9, che oggi troviamo in offerta su Amazon a un prezzo davvero speciale. Il merito è dello sconto del 40% che fa risparmiare più di 300€ sul prezzo consigliato. Lo si paga quanto un buon medio di gamma, ma le caratteristiche sono quelle di uno smartphone premium. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Il OnePlus 9, sebbene sia uscito sul mercato da oramai un paio di mesi, resta tuttora un dispositivo di fascia altissima in grado di assicurare prestazioni altissime. E non può essere altrimenti: l’azienda cinese ci ha abituato a smartphone velocissimi e rapidissimi nell’aprire qualsiasi tipo di applicazione. A bordo troviamo un processore prestazionale, un ottimo schermo e anche un ottimo comparto fotografico. Il merito è della collaborazione che OnePlus ha stretto con Hasselblad, azienda specializzata nella realizzazione di macchine fotografiche premium. E il risultato finale è davvero interessante. L’offerta scade tra un paio di giorni, ma le scorte sono limitate e potrebbero terminare in anticipo vista l’elevata richiesta. Dovete fare in fretta se volete approfittare di questa super promo.

OnePlus 9: la scheda tecnica

Per definire il OnePlus 9 basta un solo aggettivo: premium. Uno smartphone premium dalla "testa ai piedi", cioè dal design fino all’ultima delle caratteristiche. Non ha nulla da invidiare a dispositivi molto più blasonati di cui oggi costa praticamente la metà. Andiamo a vedere nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dal primo elemento premium: lo schermo. Lo smartphone ha un display Fluid AMOLED da 6,55" con un refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido con qualsiasi tipo di contenuto. La luminosità è molto elevata, così come la resa dei colori. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 888 che non ha bisogno di molte presentazioni: ottime prestazioni, ottimo consumo della batteria. Ad accompagnarlo 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Una delle novità più interessanti del OnePlus 9 è sicuramente la collaborazione con Hasselblad per la realizzazione del comparto fotografico. L’azienda svedese, uno dei punti di riferimento per la fotografia premium, ha lavorato molto sull’ottimizzazione delle fotocamere e sulla calibrazione del colore naturale. Così ogni scatto ha colori autentici e realistici, il sogno di ogni fotografo provetto. Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 48MP, supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 50MP e da un sensore per la profondità di campo da 2MP. La fotocamera selfie è da 16MP. Non mancano le classiche modalità di scatto che utilizzano l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei video e delle foto. La modalità Notte, ad esempio, permette di scattare foto luminose anche al buio.

La batteria da 4500mAh assicura un’ottima autonomia e troviamo anche la ricarica super veloce da 65W che impiega poco meno di trenta minuti per avere il 100% di carica. A bordo è presente l’interfaccia utente OxygenOS sviluppata direttamente da OnePlus e considerata da molti una delle migliori per il mondo Android e che rende lo smartphone ancora più scattante.

OnePlus 9 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il OnePlus 9: oggi la versione con 256GB di memoria e 12GB di RAM è disponibile a un prezzo di 479€, con uno sconto di ben il 40% rispetto a quello di listino. Si risparmiano 320€, una cifra tutt’altro che da disprezzare. Inoltre, lo si può pagare anche a rate utilizzando il servizio di Amazon che si trova direttamente nella pagina prodotto: 5 rate da 95,80€ al mese. Lo smartphone è già disponibile in magazzino e lo si riceve a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni.

Per chi non lo volesse viola, in offerta troviamo anche la colorazione nera e blu. Il prezzo resta lo stesso, ma in questo caso si tratta della versione con 128GB di memoria interna e 8GB di RAM.

