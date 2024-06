Fonte foto: Foto: OnePlus

OnePlus ha appena annunciato un nuovo smartphone di fascia media. OnePlus Ace 3 Pro è infatti stato annunciato nelle scorse ore, stupendo ancora una volta per l’offerta veramente interessante in termini di qualità-prezzo. Rispetto a quanto visto fino ad ora con gli altri smartphone della serie Ace, OnePlus Ace 3 Pro offre alcune specifiche e funzionalità premium, riducendo ancora di più il divario con il top di gamma OnePlus 12.

OnePlus Ace 3 Pro: caratteristiche tecniche

Questo mediogamma è dotato di un display curvo AMOLED 3D da 6,78 pollici con risoluzione 2.780×1.264 px FHD+, densità 450 ppi, refresh rate fino a 120 Hz (progressivi e non a scatti, perché lo schermo ha la tecnologia LTOP), luminosità fino a 4.500 nit, Rain Touch 2.0 e Gorilla Glass Victus 2. Sotto la scocca è invece presente il chip Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, RAM da 12/16 o 24 GB e 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0.

Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, il nuovo mediogamma di OnePlus può vantare una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale OIS da 50 MP e apertura focale f/1.8, sensore ultragrangolare da 8 MP (16 mm) f/2.2 e obiettivo macro da 2 MP f/2.4. Tali specifiche sono identiche al fratello minore OnePlus Ace 3. Infine, la fotocamera anteriore ha un sensore da 16 MP, con apertura focale f/2.4.

Il nuovo mediogamma è poi dotato di sensore ottico per le impronte sotto lo schermo, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Alert Slider, sensore IR e USB di tipo C 2.0. Non manca poi la certificazione IP65 per la resistenza alla polvere e all’acqua. Lo smartphone è dotato di sistema operativo Android 14 e interfaccia ColorOS 14.1.

Infine, tra le altre peculiarità di questo OnePlus Ace 3 Pro vi è poi la capiente batteria da 6.100 mAh, con tecnologia Glacier Battery. Il device include infatti un sistema di raffreddamento con area di dissipazione del calore a camera di vapore da 9.126 mm². Ciò permette un raffreddo migliorato del 36% rispetto al modello precedente, con una conduttività termica migliorata del 70%.

L’azienda assicura inoltre che la batteria del nuovo Ace 3 Pro manterrà l’80% della sua capacità originale anche dopo 4 anni di utilizzo. Inoltre, supporta la ricarica rapida SuperVOOC S da 100 W, che permette di caricare lo smartphone da 0 a 100% in soli 36 minuti.

OnePlus Ace 3 Pro: prezzo e disponibilità

OnePlus Ace 3 Pro è già disponibile in Cina nelle colorazioni White, Gray e Green. Il prezzo di partenza, per la versione da 12 GB/256 GB di spazio archiviazione è di 3.199 yuan (circa 410 euro). Le versioni intermedie, da 16 GB/256 GB e 16 GB/512 GB hanno un prezzo (rispettivamente) di di 3.499 yuan (circa 449 euro) e 3.799 yuan (circa 487 euro). Infine, la versione più potente, da 24 GB/1 TB avrà un costo di 4.399 yuan (circa 487 euro).

Ad oggi OnePlus non ha annunciato l’arrivo di questo smartphone in Europa, ma si prevede che ciò accada entro la fine dell’anno con un nome diverso: OnePlus 12T.