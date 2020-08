OnePlus Clover, smartphone a meno di 200 euro con batteria infinita

OnePlus Clover è il nome in codice del nuovo smartphone su cui sta lavorando l’azienda cinese e che dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno. Sicuramente negli Stati Uniti, ma anche in Europa. A lanciare la notizia è il portale Android Central che ha ottenuto l’informazione da fonti affidabili. OnePlus Clover è il nome in codice: molto probabilmente il device farà parte della famiglia OnePlus Nord, lanciata da poche settimane e che ha riscosso già un buon successo.

Leggendo la scheda tecnica del OnePlus Clover si intuisce subito che si tratta di uno smartphone entry-level. Una vera e propria novità per la società cinese che finora si era concentrata sempre sui dispositivi top di gamma e solo nell’ultmo periodo si era aperta alla fascia media, mantenendo però la propria filosofia: grande qualità a prezzi tutto sommato accettabili. Il OnePlus Clover avrà anche un’altra caratteristica che verrà amata dagli utenti: una batteria da 6000mAh che garantirà un’autonomia elevata. In pratica un vero e proprio battery phone per tutti coloro che vogliono un dispositivo con una batteria che duri tanto e che costi relativamente poco.

OnePlus Clover, la scheda tecnica

Il lancio e il successo del OnePlus Nord ha aperto la strada a una nuova era per OnePlus. L’azienda diventerà un produttore a 360 gradi, aprendosi anche a nuove fasce di mercato e diventando un concorrente per i vari Huawei, Samsung e Xiaomi.

Il nuovo smartphone di cui Android Police è venuto a conoscenza ha il nome in codice OnePlus Clover ed è a tutti gli effetti un telefonino entry-level pensato per coloro che cercano un dispositivo performante, ma con un prezzo non troppo elevato. A bordo c’è il chipset Snapdragon 460 con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Altra novità è la presenza dello slot per la microSD, solitamente non presente sui dispositivi OnePlus. Lo schermo è da 6,52 pollici con una risoluzione HD+.

Il comparto fotografico non è dei migliori e non potrebbe essere altrimenti. Le fotocamere nella parte posteriore sono tre, di cui la principale da 13 Megapixel e poi due sensori da 2 Megapixel per la profondità di campo e le foto macro.

Il sensore per le impronte digitali è posizionato nella parte posteriore. Presente il jack audio, mentre non c’è il supporto per il 5G. La batteria è il vero punto forte del dispositivo: è da 6000mAh con ricarica rapida a 18W, in grado di assicurare un’autonomia di almeno un paio di giorni. A bordo Android 10 con OxygenOS 10, ma arriverà sicuramente l’aggiornamento alla versione successiva, sia del sistema operativo sia dell’interfaccia utente.

Quanto costa il OnePlus Clover

I colleghi di Android Central sono riuscito a ottenere anche informazioni sul prezzo e sulla data di uscita dello smartphone. Il rilascio avverrà entro la fine del 2020 e sarà globale. Quindi arriverà anche sul mercato italiano. Il prezzo del OnePlus Clover sembra essere molto interessante: vicino ai 200 dollari, quindi in Italia potrebbe essere lanciato a meno di 200 euro.