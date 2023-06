OnePlus Fold in arrivo: cosa sappiamo

OnePlus prepara un importante rinnovamento della sua gamma di smartphone con il lancio del nuovo OnePlus Fold. Si tratta del primo smartphone con display pieghevole di OnePlus. Il progetto è al centro di rumor e indiscrezioni già da tempo e oggi è molto più vicino al debutto ufficiale (anche se il nome commerciale potrebbe essere diverso).

Lo smartphone sarà un diretto rivale del Galaxy Z Fold5 che Samsung presenterà in estate. Le ultime informazioni emerse in queste ore permettono di chiarire, nel dettaglio, le tempistiche di lancio e le specifiche del nuovo pieghevole di OnePlus.

OnePlus Fold: quando arriva

Il nuovo OnePlus Fold, secondo quanto rivelato dall’insider Yogesh Brar, arriverà nel corso del mese di agosto. Il brand terrà un evento di presentazione a New York che farà da apripista al lancio commerciale, negli Stati Uniti e in Europa, del suo nuovo pieghevole.

Lo smartphone, che potrebbe essere a tutti gli effetti la versione internazionale di Oppo Find N3 atteso nei prossimi mesi in Cina, arriverà sul mercato subito dopo la presentazione. Di conseguenza, entro la fine dell’estate sarà possibile acquistare il nuovo pieghevole di OnePlus anche in Europa e, quasi sicuramente, in Italia, mercato sempre più importante per OnePlus.

OnePlus Fold: come sarà

Il (probabile) legame tra OnePlus Fold e Oppo Find N3 permette di delineare con precisione quella che sarà la scheda tecnica del pieghevole di casa OnePlus. Il nuovo pieghevole presenterà specifiche da top di gamma e una configurazione “a libro”, simile a quella dei Galaxy Z Fold di Samsung. Il design potrebbe richiamare quello di OnePlus 11, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico esterno.

Lo smartphone avrà un display pieghevole interno da 8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz e un display esterno da 6,5 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Al centro della scheda tecnica del dispositivo troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, chip già usato su OnePlus 11 e da diversi top di gamma Android del 2023.

Tra le specifiche ci sarà spazio per 16 GB RAM e 512 GB di storage UFS 4.0. Al momento, non ci sono conferme in merito a configurazioni con meno RAM e/o storage. Lo smartphone dovrebbe integrare una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W. Sul bordo laterale dovrebbe esserci spazio per un sensore di impronte digitali. La dotazione anche il chip NFC.

Il comparto fotografico sarà composto da tre fotocamere, con sensore principale da 50 Megapixel, ultra-grandangolare da 48 Megapixel e teleobiettivo da 32 Megapixel. In più, ci saranno due fotocamere per i selfie, in corrispondenza dei display, entrambe da 32 Megapixel.

Lato software, lo smartphone arriverà con Android 13 e OxygenOS 13.1. Per ora, non ci sono informazioni sul prezzo di lancio che, molto probabilmente, sarà superiore a quello di OnePlus 11, superando abbondantemente i 1.000 euro e diventando, quindi, il nuovo top di gamma di OnePlus.