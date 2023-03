OnePlus Nord 2 5G, lo smartphone medio ora ha un prezzo piccolissimo

I telefoni di fascia media sono tra i dispositivi più acquistati perché offrono buone schede tecniche e fino a qualche mese fa anche un buon rapporto qualità prezzo. Fino a qualche mese fa, appunto, quando il generale aumento dei prezzi non aveva ancora cancellato questa certezza.

Tuttavia, ci sono telefoni di fascia media particolarmente riusciti, e ancora in vendita, che non sembrano non tramontare mai, nemmeno se il contesto cambia completamente come sta succedendo oggi. Telefoni come OnePlus Nord 2 5G, dispositivo del 2021 nato benissimo e invecchiato ancor meglio, che oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo imbattibile e, ancora nel 2023, è da considerarsi un vero best buy: a questo prezzo compratelo subito.

OnePlus Nord 2 5G – MediaTek Dimensity 1200 – Versione 12/256 GB

OnePlus Nord 2 5G: caratteristiche tecniche

Sotto la scocca del OnePlus Nord 2 5G c’è il processore MediaTek Dimensity 1200 5G abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il Dimensity 1200 è davvero un ottimo chip, con prestazioni solo di poco inferiori a quelle di un Qualcomm Snapdragon 870, per capirci.

Il display AMOLED misura 6,43 pollici, è compatibile HDR10+, ha una risoluzione di 1.080×2.400 pixel, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e tecnologia Smart Ambient, che con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e del rilevamento della luce evita fastidiosi riflessi. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello e lo schermo è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il comparto delle fotocamere posto sul retro del telefono è composto da tre sensori, il principale da 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Sulla parte anteriore, nel notch, è stata collocata la fotocamera per selfie e videochiamate da 32 MP.

Le connessioni sono di ultima generazione e, oltre al 5G, sono inclusi il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e l’NFC per i pagamenti contactless e lettura dei chip delle card elettroniche come CIE. Infine, la batteria ha una capacità di 4.500 mAh con supporto per la ricarica veloce da 65W.

OnePlus Nord 2 5G: l’offerta Amazon

Possiamo affermare senza timore di essere smentiti che il OnePlus Nord 2 5G è uno dei migliori smartphone di fascia media degli ultimi anni, equilibratissimo e lanciato ad un prezzo tutto sommato giusto: 499 euro. Con lo sconto lo sconto di oggi di Amazon il prezzo scende a soli 359 euro (-28%, -140 euro) e non c’è più storia: a questo prezzo OnePlus Nord 2 5G è un telefono da comprare al volo.

