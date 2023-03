OnePlus Nord CE 3 Lite 5G arriva il 4 aprile: come sarà

OnePlus ha confermato che il nuovo Nord CE 3 Lite 5G arriverà ufficialmente il prossimo 4 aprile, aggiungendo una serie di informazioni sul nuovo smartphone. Nelle passate settimane buona parte della scheda tecnica era già trapelata sul web, ma ora che l’azienda ha confermato l’arrivo del dispositivo è possibile fare luce su alcune delle caratteristiche principali, come la lunga autonomia promessa a più riprese dalla società e la nuova fotocamera in dotazione a questo smartphone.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: come sarà

Stando a quanto confermato da OnePlus questo nuovo dispositivo avrà una batteria da 5.000 mAh con ricarica SuperVOOC da 67W. La promessa della casa produttrice è quella di dare agli utenti uno smartphone dalla lunga autonomia e dai tempi di inattività brevi, grazie proprio a una modalità di ricarica più performante.

Oltre a questo, sono state condivise solo alcune foto ufficiali del device nel quale si nota un display punch-hole che dovrebbe essere un LCD da 6,67 pollici, FHD+ con risoluzione 2400×1080 p e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

L’azienda non ha detto altro al riguardo ma secondo le indiscrezioni condivise dal leaker indiano Abhishek Yadav (@yabhishekhd su Twitter), il Nord CE 3 Lite 5G avrà in dotazione anche un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G (lo stesso dell’attuale OnePlus Nord CE 2 Lite 5G) affiancato da 8GB di RAM e 128 GB di archiviazione, espandibili tramite microSD. Non è chiaro se saranno disponibili al momento del lancio altri tagli di memoria, magari da 256 GB.

La fotocamera principale, altra innovazione promessa dalla società, dovrebbe essere da 108 MP con un sensore secondario da 2 MP, probabilmente un ultra-wide e un altro sensore sempre da 2MP con funzione macro o per la profondità di campo. La fotocamera frontale, invece, dovrebbe poter contare su 16 MP.

Il nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G garantirà il supporto alla rete 5G e, ovviamente, al Bluetooth 5.1, al WiFi 5, al GPS e avrà anche la tecnologia NFC.

Il sistema operativo in dotazione sarà Android 13 con interfaccia Oxigen OS 13.Confermate anche due delle varianti di colore disponibili: Pastel Lime e Chromatic Grey

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: quanto costerà

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sarà lanciato ufficialmente il prossimo 4 aprile e, come confermato da OnePlus stessa, durante la presentazione verranno mostrati al mondo anche i nuovi auricolari true wireless OnePlus Nord Buds 2.

Per quanto riguarda il prezzo non ci sono indicazioni precise al riguardo ma, sempre secondo Abhishek Yadav, il costo dovrebbe essere di 21.999 Rupie Indiane che, al cambio attuale, sarebbero circa 250 Euro.

Una cifra che appare improbabile per il nostro mercato e che, pur riguardando un device di fascia media, tenderà a crescere tenendo conto delle classiche spese per la logistica e quelle per la tassazione corrente. L’attuale OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, ad esempio, in Italia parte da 309 euro per la versione 6/128 GB.