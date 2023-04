OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è arrivato in Italia: quanto costa

Il nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è ufficialmente disponibile per il mercato italiano. Lo smartphone di fascia medio-bassa, erede diretto del OnePlus Nord CE 2 Lite 5G uscito ormai un anno fa, è stato presentato all’inizio di aprile, mostrando parecchi cambiamenti rispetto al passato tra cui svetta un sensore fotografico principale da 108 MP e l’aggiunta del chip per l’NFC.

Per il resto, torna l’ormai noto Snapdragon 695 5G di Qualcomm, non tra i processori più recenti e già abbondantemente testato nel modello precedente. Forse in questo senso OnePlus avrebbe potuto osare un po’ di più, optando magari per un chip più recente, ma in questo periodo trovare sul mercato chip in buona quantità e ad un prezzo accettabile è diventata un’impresa da titani.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 8/128 GB

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: scheda tecnica

Il nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ha un display da 6,72 pollici LCD, con risoluzione Full HD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Come già detto, il processore scelto dall’azienda per questo smartphone è di nuovo uno Snapdragon 695 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibili tramite microSD. Lo store ufficiale indica anche un secondo taglio da 256 GB ma, al momento, non è ancora disponibile tra le opzioni di acquisto.

C’è, comunque, la possibilità di aggiungere fino a altri 8 GB di RAM virtuale utilizzando (quando disponibile) lo spazio di archiviazione interno del dispositivo.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 108 MP con EIS, un sensore di profondità da 2 MP e un sensore macro sempre da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Grazie al chip di Qualcomm il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ha la connessione 5G (incluso il 5G millimetrico, per connessioni più veloci), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS. Presenti anche il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e l’ingresso per il jack audio 3,5mm.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 67 watt. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia OxygenOS 13.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: quanto costa

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è già disponibile in Italia sul sito ufficiale di OnePlus e su Amazon. Lo smartphone è acquistabile in due tonalità: Pastel Lime e Chromatic Gray, e ha un costo di 329 euro per la versione 8/128 GB.

Il telefono è già disponibile su Amazon, venduto e spedito direttamente da Amazon che sa benissimo che OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sarà uno dei telefoni di fascia media più venduti della prima metà del 2023.

