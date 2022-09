OnePlus Nord CE al minimo storico: la miglioro offerta di oggi

Se siete alla ricerca di un ottimo smartphone medio di gamma, questa è l’offerta che fa per voi. Solo per oggi (23 settembre 2022) troviamo il OnePlus Nord CE in offerta con un doppio sconto che fa sprofondare il prezzo al punto più basso di sempre. Infatti, oltre allo sconto del 27% che già troviamo in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di un ulteriore 5%. In questo modo si risparmiano più di 100€, con un risparmio totale che si aggira sul 30%. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando direttamente il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

Il OnePlus Nord CE è il perfetto smartphone medio di gamma. Buono schermo super fluido, ottimo comparto fotografico con sensore principale di livello professionale, processore 5G e anche una buona batteria che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Insomma, tutte le caratteristiche che si ricercano in un dispositivo di questo tipo. E oggi lo si paga anche molto meno rispetto al prezzo di listino. Difficile trovare di meglio e chiedere di più a uno smartphone che costa poco più di 200€.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

OnePlus Nord CE: la scheda tecnica

Anche nella fascia dei medio di gamma OnePlus ha portato la sua filosofia, fatta di dispositivi con ottime caratteristiche a prezzi più bassi della media. La bontà dello smartphone è sottolineata anche dal bollino "Amazon’s Choice" che troviamo nella pagina prodotto.

Il OnePlus Nord CE ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori medio di gamma per rapporto qualità-prezzo che possiate trovare in questo momento su Amazon. Partiamo dallo schermo. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz, il che lo rende molto fluido soprattutto con i videogame e le app social. Lo schermo ha anche una modalità lettura che non stanca troppo gli occhi, anche dopo un utilizzo prolungato. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 750G con modem per il 5G integrato, supportato da ben 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Per essere un medio di gamma troviamo anche un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore ci sono tre fotocamere: quella principale è da 64MP ed è accompagnata da un sensore ultra-grandangolare da 8MP e da uno dedicato alla profondità da 2MP. Per migliorare la qualità delle immagini e dei video troviamo il supporto dell’intelligenza artificiale che interviene direttamente sui colori e sulla luminosità.

La batteria è da 4500mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e c’è anche la ricarica rapida da 30W. Lo smartphone utilizza l’interfaccia utente OxygenOS, considerata da molti una delle migliori per il mondo Android.

OnePlus Nord CE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il OnePlus Nord CE in offerta su Amazon a un prezzo di 227,99€, con uno sconto di poco superiore al 30%. Per lo smartphone si tratta di un doppio sconto: infatti, oltre a quello del 27% presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di un altro 5%. I coupon sono in numero limitato e scadono oggi 23 settembre. Bisogna, quindi, essere veloci e approfittare immediatamente della promozione. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 45,60€ al mese (il servizio si attiva direttamente nella pagina prodotto). Il dispositivo di OnePlus viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

OnePlus Nord CE