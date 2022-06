OnePlus Nord: prezzo mai così conveniente, l’offerta su Amazon

Lo smartphone OnePlus Nord è un telefono con una scheda tecnica molto interessante, a partire dalla doppia fotocamera frontale. Questo dispositivo, presentato un paio di anni fa, ha ancora molte cartucce da sparare poiché risulta decisamente adeguato anche alle esigenze contemporanee. Ossia fare foto e video di buona qualità, guardare film, serie TV e video in streaming, fare videochiamate e molto altro.

Quando questo telefono fu presentato, d’altronde, scatenò immediatamente stupore a causa delle sue caratteristiche tecniche e del prezzo decisamente sotto la media che lo rendevano di fatto un best buy. Infatti, il processore che sovraintende a tutta la mole di calcolo è l’ancora ottimo Qualcomm Snapdragon 765G con 5G che si è dimostrato essere uno tra i chip più affidabili in termini di durata e prestazioni. Per questo motivo l’offerta di oggi su Amazon è ancora più interessante. Infatti, lo sconto consistente rende il OnePlus Nord un telefono da non lasciarsi scappare. La proposta riguarda il telefono con il taglio di memorie da 12/256 GB.

OnePlus Nord: caratteristiche tecniche

Come anticipato il processore a bordo del telefono OnePlus Nord è il Qualcomm Snapdragon 765G che nel caso di questa offerta da non lasciarsi scappare è abbinato a 12/256 GB di memorie. Il display AMOLED, da 6,64 pollici HDR10+, ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Il comparto fotografico vede sul retro una composizione quad-camera e sulla parte anteriore la innovativa combinazione di due fotocamere. Nel dettaglio, nella parte posteriore del telefono troviamo 4 sensori, il principale da 48 MP, il grandangolare da 8 MP, un sensore da 5 MP dedicato all’effetto bokeh e il macro da 2 MP. Davanti, nello schermo del telefono, in un doppio notch collocato in alto a sinistra troviamo due sensori: un principale da 32 MP e da 8 MP grandangolare.

La batteria è da 4.115 mAh con ricarica da 30 W e il sistema operativo viene aggiornato a Android 12 con interfaccia OxygenOs 12.

Per quanto riguarda la connettività, invece, c’è tutto quel che serve oggi: 5G, Wifi 5, Bluetooth 5.1 e anche il chip NFC per i pagamenti contactless da telefono.

OnePlus Nord: l’offerta di Amazon

Lo smartphone Oneplus Nord nel colore Ash Grey (grigio scuro) e taglio di memoria 12GB/256 GB ha un prezzo di listino di 499,99 euro ma oggi è disponibile su Amazon al prezzo finale di 339,78 euro (-160,21 euro, -39%). Con questa scheda tecnica, a questo prezzo, è davvero un best buy.

OnePlus Nord 5G – Display 6,44 pollici AMOLED – Snapdragon 765G 5G – Versione 12/256 GB