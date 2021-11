OnePlus Nord, il prezzo è giusto: l’offerta per il Black Friday

Abbiamo oramai imparato a conoscere OnePlus. Sono almeno cinque anni che l’azienda cinese è sbarcata in Italia con una filosofia molto precisa: smartphone top di gamma con un prezzo inferiore alla media. Con il tempo anche OnePlus si è dovuta allineare e i suoi smartphone premium hanno prezzi abbastanza elevati, ma nella fascia dei medio di gamma è ancora una delle top leader. Come dimostra il OnePlus Nord, ora in offerta per il Black Friday a un prezzo di 299,99€ che lo rende uno dei più appetibili in questa fascia di prezzo.

Il OnePlus Nord ha una scheda tecnica piuttosto equilibrata che riesce a dare il meglio di sé grazie alla presenza dell’Oxygen OS, l’interfaccia utente per Android sviluppata dall’azienda cinese e che è uno dei segreti del suo successo. A bordo troviamo comunque ben 8GB di RAM e 128GB di memoria interna che permettono di utilizzare più app contemporaneamente senza troppi patemi. Con un prezzo inferiore ai 300 euro, il OnePlus Nord diventa uno dei best-buy in questa fascia di prezzo.

OnePlus Nord: le caratteristiche tecniche

Un medio di gamma che strizza l’occhio ai top. Così si può riassumere la scheda tecnica del OnePlus Nord. Partiamo dalle basi: lo schermo è da 6,44" con refresh rate a 90Hz. A bordo troviamo un chipset Snapdragon 765G con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (non espandibile).

Nel comparto fotografico trovano posto ben 4 fotocamere posteriori: la principale è da 48 Megapixel, supportata da una grandangolare da 8 Megapixel (angolo di visione di 119 gradi). Completano l’opera un sensore di profondità da 5 Megapixel e un obiettivo macro da 2 Megapixel. Nella parte frontale troviamo ben due fotocamere: principale da 32MP e secondarie per le foto ultra-grandangolari da 8 Megapixel.

La batteria è da 4115mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. A supporto c’è comunque la ricarica rapida da 30W. Gli slot per le SIM sono due.

OnePlus Nord, offerta Black Friday: quanto costa

La fascia tra i 250 e 350 euro è una delle più ambite dalle aziende ed è qui che molto spesso si trovano gli smartphone dal miglior rapporto qualità-prezzo. Ed è la fascia di prezzo dove si va a collocare il OnePlus Nord, ora in offerta per il Black Friday a un prezzo di 299,99€. Il prezzo giusto per uno smartphone che comunque non è proprio recente e che monta un processore della generazione precedente. Per chi vuole acquistarlo, c’è anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero, utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon (5 rate da 60€ al mese).

OnePlus Nord – Grigio

OnePlus Nord – Blu

