OnePlus Nord SE: è quasi un top di gamma, ma costa poco 🤩

Arriverà con grande probabilità nel primo quadrimestre del 2021 ma sta già facendo parlare di sé: si tratta di OnePlus Nord SE ed è il nuovo modello low cost dalle prestazioni da top di gamma, o quasi. Secondo le prime anticipazioni della casa produttrice, le possibilità di poterlo toccare con mano sono decisamente buone: infatti, lo smartphone della serie Nord SE sarà disponibile in Europa e in India.

OnePlus Nord SE, nome in codice Ebba, sarà dunque il quarto modello a entrare a far parte di Nord SE. La serie già può contare su OnePlus Nord, il primo a uscire sul mercato lo scorso luglio e dotato di chip Snapdragon 765G, insieme a Nord N10 5G e Nord N10, entrambi pronti al debutto previsto per il prossimo mese e caratterizzati da un prezzo più contenuto. Sulla falsariga degli ultimi due modelli, OnePlus ha scelto di proseguire sulla scelta low budget per il modello in arrivo, nonostante però possa contare su alcune caratteristiche e accessori di tutto riguardo, tanto da poter quasi oscurare alcuni degli smartphone appartenenti alla fascia superiore.

OnePlus Nord SE, le caratteristiche tecniche

Primo dato di fatto è che OnePlus Nord SE arriverà accompagnato dal caricabatterie Warp Charge 65W, decisamente un punto a suo favore. L’accessorio, arrivato sul mercato attraverso il debutto combinato con OnePlus 8T, consentirà di caricare completamente una batteria da 4500mAh completamente scarica in meno di 40 minuti

Parlando di SoC, invece, anche questo modello monterà Qualcomm, nello specifico un processore Snapdragon 765G proprio come il capostipite della serie, Nord. La storia cambia radicalmente, invece, per quanto riguarda il display. Si passa infatti dai pannelli LCD utilizzati per i suoi colleghi Nord N15 5G e N100 a uno schermo AMOLED, per un’esperienza di visione completamente diversa e migliorata.

OnePlus Nord SE, quando arriverà sul mercato

Sebbene si stia già parlando dei primi quattro mesi del prossimo anno, OnePlus non ha ancora confermato la data precisa del lancio di Nord SE nel 2021. Stando però a quanto accaduto in passato, è possibile che la casa produttrice decida di ripercorrere le tappe previste per i precedenti modelli.

Infatti, secondo il sito The Verge, la presentazione ufficiale potrebbe finire in calendario subito dopo la quella dedicata a OnePlus 9, prevista nel mese di marzo. Ciò, andrebbe dunque a ricalcare la strategia utilizzata per i due precedenti modelli Nord N15 5G e N100, arrivati davanti agli occhi del grande pubblico solamente 12 giorni dopo il fratello maggiore OnePlus 8T.