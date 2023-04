OnePlus Pad arriva in Italia: quanto costa

Dopo l’apertura dei preordini il 10 aprile, senza un prezzo ufficiale comunicato dall’azienda, il nuovo OnePlus Pad è finalmente regolarmente in commercio anche in Italia. Sappiamo, dunque, che nel nostro Paese arriva la versione con connessione cellulare 5G integrata, cioè il modello più pregiato e costoso. Sappiamo anche che il prezzo di vendita non è affatto per tutti: OnePlus Pad si colloca dichiaratamente in fascia premium, confermando per l’ennesima volta che il brand OnePlus è passato dal produrre i "flagship killer" al produrre "flagship in cerca di un killer", esattamente come gli altri produttori in fascia alta.

Impossibile dire, oggi, se questa mossa sarà vincente. Quel che è certo è che le prevendite di OnePlus Pad sono andate molto bene, anche perché il prezzo non era ancora noto. Se la maggior parte delle prevendite si trasformerà in vendita, con questo prezzo di listino, allora OnePlus sarà entrata nell’Olimpo dei tablet con un solo modello.

OnePlus Pad: caratteristiche tecniche

Il OnePlus Pad è un tablet leggero, pesa 552 grammi e molto sottile, grazie allo spessore di 6,54 millimetri. Il processore sotto la scocca in metallo è il MediaTek Dimensity 9000 abbinato a 8 GB di RAM (di tipo LPDDR5) e 128 GB di storage (di tipo UFS 3.1).

Il display misura 11,6 pollici, ha i bordi curvi ed è di tipo LCD con risoluzione di 2.800×2.000 pixel, ha la certificazione Dolby Vision, luminosità di 500 nit e la frequenza di aggiornamento massima è di 144 Hz.

Sul retro è presente un sensore fotografico da 13 MP mentre nella parte anteriore, collocato nella cornice orizzontale, c’è il sensore per videochiamate e selfie da 8 MP.

Il sistema audio si basa su quattro altoparlanti con certificazione Dolby Atmos, e il suono sia è udibile sia quando posizioniamo il tablet in verticale che in orizzontale.

OnePlus Pad è dotato di connessione cellulare 5G, grazie al SoC Dimensity 9000, ma anche di WiFi 6 e Bluetooh 5.3. Mancano, invece, la porta per il jack da 3,5 mm per collegare le cuffie con filo e il chip NFC.

La batteria del OnePlus Pad ha una buona capacità di 9.510 mAh e la ricarica è rapida, di tipo SuperVooc da 67W, che secondo le specifiche del produttore passa da 0% a 100% in 80 minuti.

OnePlus Pad: disponibilità e prezzi

Il OnePlus Pad è in vendita dal 28 aprile al prezzo di listino di 499 euro e per un periodo di tempo limitato sarà possibile ricevere in omaggio o la custodia OnePlus Folio Case o il OnePlus 80W SuperVooc Adapter.

Inoltre sarà possibile anche acquistare gli accessori disponibili, ai seguenti prezzi: