OnePlus Z, debutto imminente per lo smartphone lowcost cinese

Sono passate solamente pochi giorni dalla presentazione del OnePlus 8 e l’azienda cinese ha in serbo già un’altra novità: il OnePlus 8 Lite o OnePlus Z. Di che cosa si tratta? Della versione lowcost dello smartphone presentato il 16 aprile. Uno smartphone pensato per la fascia media e che dovrebbe rilanciare le ambizioni di OnePlus in questa zona presidiata da altre aziende, in primis Huawei e Xiaomi.

Il OnePlus Z ( o OnePlus 8 Lite, sul nome ancora non ci sono informazioni sicure) è il successore del OnePlus X, dispositivo uscito oramai molti anni fa e su cui l’azienda puntò molto, ma che alla fine fu un mezzo fiasco, tanto da convincere OnePlus a produrre solamente top di gamma. A rilanciare l’idea che il OnePlus Z possa debuttare già in queste ore o al più nei prossimi giorni è la stessa azienda cinese, che sul proprio account su Weibo ha pubblicato un’immagine in cui mostra l’immagine di un dispositivo che verrà lanciato oggi. Sebbene il prodotto sia offuscato, si capisce chiaramente che si tratta della scatola di uno smartphone. E l’unico dispositivo che manca all’appello dopo la presentazione del OnePlus 8 è proprio il OnePlus Z. Ecco come dovrebbe essere lo smartphone lowcost di OnePlus.

OnePlus Z: le caratteristiche

Un po’ come fatto da Apple con la decisione di lanciare un iPhone lowcost (iPhone SE 2020, qui tutte le informazioni con caratteristiche, prezzo e data di uscita), anche OnePlus sembra essere intenzionata a presentare una versione più economica del suo top di gamma. Infatti, con il OnePlus 8 i prezzi sono aumentati di molto, fino a superare la soglia psicologica dei 1000 euro.

Con il OnePlus Z l’obiettivo è tornare un po’ agli albori, quando l’azienda cinese produceva smartphone affidabili, veloci e con un prezzo decisamente inferiore alla concorrenza. Il dispositivo dovrebbe avere uno schermo da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+. Sotto la scocca trova posto il chipset MediaTek Dimensity 1000 con a supporto 8GB di RAM e 128GB o 256GB di memoria interna.

Nella parte posteriore dovrebbe esserci una tripla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel, ultragrandangolare da 16 Megapixel e teleobiettivo da 12 Megapixel. Nel foro frontale trova posto una fotocamera da 16 Megapixel. La batteria è da 4000mAh con il supporto alla ricarica rapida.

Prezzo OnePlus Z

Oltre a una scheda tecnica interessante, il OnePlus Z dovrebbe avere anche un prezzo inferiore alla media. Si parla di un prezzo di lancio inferiore ai 500 euro. Vedremo se sarà veramente così, nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più.