Oppo A58 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Presentato ufficialmente il nuovo smartphone di fascia bassa Oppo A58 dotato del processore MediaTek 700, quindi con connessione 5G ma con il resto della scheda tecnica abbastanza modesto. Non è escluso però che Oppo possa decidere di portare anche in Italia e Europa questo telefono low cost, dove però se la batterebbe con numerosi altri dispositivi molto competitivi. Tra i tanti concorrenti Oppo A58 ne ha anche uno della stessa famiglia BBK Electronics: il Realme 10 4G appena presentato e già disponibile sul mercato globale.

Oppo A58: caratteristiche tecniche

Il processore MediaTek Dimensity 700 5G è il chip scelto per il nuovo smartphone Oppo A58, che viene proposto in tre versioni: 6/128 GB, 8/128 GB e 8/256 GB, con la possibilità di espandere la memoria di archiviazione con la scheda microSD.

Il display è un LCD con risoluzione HD+, misura 6,56 pollici e ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il lettore per le impronte digitali è stato collocato di lato.

Il comparto fotocamere posteriore è composto da due sensori: il principale da 50 MP e il sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore, collocata nel vistoso notch a V, è un sensore da 8 MP.

I doppi altoparlanti con audio Dirac supportano lo stereo surround e impostano automaticamente quattro modalità di ascolto, base al contenuto: musica, cinema, giochi e video brevi.

Non c’è il chip NFC per i pagamenti contactless, ma c’è il jack audio da 3,5 millimetri e, soprattutto una ottima batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W.

Oppo A58: disponibilità e prezzi

Oppo A58 è attualmente in prevendita in Cina in tre colori: Blu mare (azzurro), Stella nera (nero) e Brezza viola (lilla). La versione 8/256 GB costa 1.699 yuan (234 euro al cambio) e non sono stati ancora resi noti i prezzi delle altre due versioni. Il dispositivo potrebbe approdare anche in Europa e in Italia, entro la prima metà del 2023, ma ad un prezzo superiore visti i costi di logistica e le tasse, ben superiori nel nostro Paese.