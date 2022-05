Oppo A76 in offerta a un prezzo stracciato: sconto imperdibile

Continuano gli sconti esagerati su Amazon dedicati ai prodotti Oppo. Mancano sempre meno giorni alla fine della “Oppo Week" e quindi bisogna affrettarsi nell’approfittare delle ultime offerte ancora disponibili. Oggi vi parliamo di una delle più interessanti che riguarda lo smartphone Oppo A76, dispositivo lanciato sul mercato solo lo scorso marzo e che oggi è già disponibile in offerta con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo ben al di sotto dei 200€. Difficilmente si vede una promozione del genere, con uno smartphone da poco lanciato sul mercato e già scontato del 30%. Logicamente si tratta anche del minimo storico su Amazon.

L’Oppo A76 è uno smartphone lowcost, con caratteristiche tra un medio di gamma e un entry level. È pensato per tutte quelle persone che non vogliono spendere tanto e che non sono alla ricerca del top di gamma o dello smartphone super performante. Lo smartphone di Oppo è un ottimo medio di gamma che si difende piuttosto bene e che sicuramente non vi lascerà a piedi. E poi ha una batteria da ben 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. Ecco le caratteristiche e il prezzo.

Oppo A76: la scheda tecnica

Non avrà la potenza di un iPhone o di un Samsung Galaxy S22, ma anche il prezzo è molto differente. L’Oppo A76 è uno smartphone pensato per chi vuole spendere il giusto, con la sicurezza dell’affidabilità. E non è un caso che lo smartphone abbia ricevuto anche il bollino “Amazon’s Choice", un attestato delle sue capacità.

Il dispositivo ha uno schermo da 6,56" con refresh rate da 90Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. Lo schermo assicura anche una buona gamma colori e mostra immagini di una buona qualità. A bordo troviamo il chipset Snapdragon 680 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Per essere uno smartphone economico, il comparto fotografico è più che discreto. La fotocamera principale è da 13MP ed è supportata da un sensore bokeh che misura la profondità. La fotocamera frontale, invece, è da 8MP. Entrambi gli obiettivi hanno diverse modalità di scatto, tra cui quella notte da utilizzare quando c’è poca luce.

La batteria è sicuramente un altro dei punti forti del dispositivo. Troviamo una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarca rapida da 33W. Lo smartphone resiste anche agli spruzzi come attesta la certificazione IPX4.

Oppo A76 in offerta: prezzo e sconto

Un’offerta da non farsi scappare per uno smartphone che assicura buone prestazioni e che è uscito sul mercato da circa due mesi. L’Oppo A76 è disponibile su Amazon a un prezzo di 174,99€, ben il 30% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio è di circa 75€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che può essere attivato solamente durante la fase di check-out. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso ci sono ben 30 giorni di tempo.

Lo smartphone è disponibile in due colorazioni: blu e nero.

Oppo A76 – blu

Oppo A76 – nero