Oppo A78, il medio gamma crolla di prezzo: è minimo storico

Dal lancio sul mercato allo sconto massiccio su Amazon in meno di due mesi. Succede anche questo nel mercato smartphone 2023, che come ben sappiamo è al’insegna dell’imprevedibilità e dei prezzi che a volte sembrano ingiustificabili. Anche in fascia media, dove negli anni scorsi si sono fatti i migliori affari e dove quest’anno è difficile trovare un telefono Android economico. La risposta è sempre Amazon, con le sue offerte.

Ad esempio quella su Oppo A78 5G, smartphone di fascia medio-bassa, con una buona scheda tecnica che basta e avanza per la maggior parte degli utenti. Arrivato in Italia a inizio febbraio di quest’anno, Oppo A78 5G è oggi in sconto su Amazon con un corposo taglio del prezzo. Sperando che l’offerta duri molto, perché il prezzo finale è quello giusto, chi può si affretti a comprarlo: è un buon telefono, di un buon brand e ha (con lo sconto) un buon prezzo.

Oppo A78 – MediaTek Dimensity 700 – Versione 4/128 GB

Oppo A78: caratteristiche tecniche

A bordo dell’Oppo A78 5G troviamo il SoC MediaTek Dimensity 700 abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di storage che l’utente può decidere di espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il display misura 6,56 pollici, è di tipo LCD con risoluzione 720×1.612 pixel, ha la frequenza di aggiornamento di 90 Hz e picco di luminosità di 600 nit. Il pannello è protetto dai danni derivanti da graffi e cadute da un vetro Panda Glass.

Sul retro del telefono sono stati posti due sensori fotografici, il principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Sulla parte anteriore, nel notch a forma di U è stata collocata la fotocamera per selfie e videochiamate da 8 MP.

Grazie al chip MediaTek Dimensity questo smartphone è dotato di connessione 5G, ma ha anche il Bluetooth 5.3, il WiFi 5, il chip NFC per effettuare i pagamenti contactless nei negozi fisici con il POS, la presa per il jack da 3,5 millimetri per collegare cuffiette a filo o speaker esterni.

Completa la scheda tecnica la batteria con una capacità di 5.000 mAh, mentre la potenza di ricarica è di 33W che, secondo le specifiche del produttore, porta l’accumulatore da 0 al 50% in 30 minuti.

Oppo A78: l’offerta Amazon

Oppo A78 è un telefono di fascia media recentissimo, approdato in Italia a inizio febbraio e con prezzo di listino di 329,99 euro. Non è un prezzo basso, come purtroppo oggi è normale anche in fascia media: tutti i telefoni quest’anno costano di più di quelli dell’anno scorso, nessuno escluso.

Ma con l’offerta Amazon in corso è possibile comprare Oppo A78 scontato a 259,99 euro (-21%, -110 euro), che è poi il prezzo ideale per questo dispositivo, un prezzo in linea con la scheda tecnica: finché dura l’offerta, quindi, vi consigliamo di approfittarne per comprare uno smartphone 2023 ai prezzi di uno del 2022.