Oppo A94, il prezzo scende vertiginosamente: sconto super

Questa settimana si apre su Amazon con tantissime nuove offerte che riguardano i dispositivi Oppo, azienda che negli ultimi anni sta conquistando sempre più spazio in Italia. Tra i vari device, troviamo anche l’Oppo A94, smartphone top di gamma uscito sul mercato da qualche mese e che oggi è disponibile in super offerta con uno sconto del 30% che fa risparmiare più di 110€. Per lo smartphone Oppo si tratta anche del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon.

L’Oppo A94 è lo smartphone ideale per chi vuole spendere poco senza mettere da parte le caratteristiche tecniche. A bordo c’è un chipset MediaTek con modem per il 5G e ben 8GB di RAM, sempre molto utili quando bisogna utilizzare più app contemporaneamente. Non manca un comparto fotografico valido e composto da 4 sensori posteriori. Infine, grazie alla batteria con ricarica super rapida bastano meno di sessanta minuti per avere il 100% di autonomia.

Oppo A94 – blu

Oppo A94: la scheda tecnica

Tra gli smartphone disponibili oggi in offerta su Amazon, l’Oppo A94 è sicuramente uno dei più interessanti. Le caratteristiche sono quelle di un top di gamma, mentre il prezzo è quello di un medio di gamma.

Lo smartphone di Oppo si contraddistingue per un design minimal e per dimensioni contenuto, nonostante uno schermo AMOLED da 6,43" che garantisce ottimi colori. Lo spessore è minimo (solo 7,8mm), così come il peso (173 grammi), ben al di sotto della media del settore. L’Oppo A94 garantisce prestazioni piuttosto interessanti grazie alla presenza del processore MediaTek Dimensity 800 (integra anche il modem 5G), supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è composto da ben 4 fotocamere posteriori. Il sensore principale è da 48MP, supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e da due sensori da 2MP dedicati alle foto macro e a quelle in bianco e nero. La fotocamera frontale è da 16MP. Per questo smartphone gli ingegneri di Oppo hanno sviluppato delle tecnologie ad hoc per registrare video perfetti anche in condizioni di scarsa luminosità. Con l’algoritmo Ultra Night Video non si avranno problemi a girare video anche di notte.

Buona anche la batteria da 4310mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Poi con la ricarica rapida da 30W si ottiene il 100% di autonomia in meno di un’ora. Lo smartphone ha anche la modalità Super Nighttime Standby che riduce al minimo le prestazioni del dispositivo e gli fa consumare pochissima batteria.

Oppo A94 in offerta: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per l’Oppo A94, disponibile da oggi su Amazon a un prezzo di 259,90€ e con uno sconto di ben il 30%. Acquistandolo ora si risparmiano più di 110€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 51,98€ al mese a tasso zero. Lo smartphone è già disponibile sul sito di e-commerce e viene spedito nel giro di pochissime ore. Altrettanto rapida è la consegna che avviene anche in meno di 24 ore per i clienti Amazon Prime.

Oppo A94 – blu

Oppo A94 – nero