Oppo A96 arriva in Italia: quanto costa

L’ondata di nuovi smartphone 2022 è appena iniziata e tra i tanti terminali presentati in Primavera troviamo anche modelli di fascia media che offrono prestazioni sicuramente interessanti. Tra questi c’è l’Oppo A96, che è appena arrivato sul mercato italiano dopo essere stato presentato in Cina e si distingue per la capacità della batteria.

Per la precisione, è arrivato Oppo A96 con connessione 4G e questo, al prezzo di listino, lo rende poco attraente. Oppo A96 4G è infatti l’erede dell’Oppo A76 4G e versione economica dell’Oppo A96 5G distribuito sul mercato cinese qualche mese fa. La versione proposta in Italia, specialmente al prezzo di lancio, difficilmente troverà spazio sul mercato vista l’agguerrita concorrenza che, a prezzo anche inferiore, offre di più. Chiaramente, però, una cosa è il prezzo di listino e un’altra è lo street price, cioè il prezzo reale al quale si troverà tra qualche settimana questo telefono. Un prezzo che, tra sconti Amazon e promozioni varie non tarderà a scendere.

Oppo A96: caratteristiche tecniche

Oppo A96 si basa sul processore Qualcomm Snapdragon 680 4G abbinato a una configurazione di memoria di 8/128 GB, con lo spazio di archiviazione espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il display è con tecnologia LCD IPS, risoluzione FHD (1.080×2.412 pixel), da 6,59 pollici di diagonale e con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. La scocca è in policarbonato. Il sensore per le impronte digitali è posizionato sul lato dello smartphone, non è integrato nello schermo.

Due le fotocamere posteriori: la principale da 50 MP, seguita dalla Bokeh da 2 MP. La fotocamera frontale per i selfie è da 16 MP.

La batteria da da 5.000 mAh è dotata di ricarica SuperVooc da 33W, tecnologia sulla quale Oppo punta moltissimo e che ormai integra in tutti i suoi modelli. Oppo dichiara che con soli 30 minuti lo smartphone raggiunge il 55% di carica della batteria.

Infine, cosa non scontata visto il resto della scheda tecnica, c’è il chip NFC per i pagamenti contacless.

Oppo A96: prezzi e disponibilità

Oppo A96, viene proposto in due colorazioni: Starry Black e Sunset Blue. Lo smartphone esce di fabbrica con Android 11 e interfaccia ColorOS 11.1, con un prezzo di 299,99 euro. E’ disponibile da oggi sull’OPPO Store e nei prossimi giorni arriverà anche su Amazon.