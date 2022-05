Oppo Band Sport, lo smartwatch lowcost costa pochissimo: super offerta

In questi giorni su Amazon ci sono molte offerte interessanti sui dispositivi Oppo. Troviamo smartphone al minimo storico con sconti che arrivano fino al 30% (ve ne abbiamo parlato in questo articolo), cuffie Bluetooth a prezzi stracciati e anche smartwatch. E proprio di un orologio smart vi parliamo in questo articolo. Ma non di uno qualsiasi, ma dell’Oppo Band Sport, uno smartwatch sui generis. Infatti, si tratta di uno smartwatch ibrido, cioè un wearable che ha le classiche dimensioni e design di un activity tracker, ma che offre le stesse funzionalità di uno orologio intelligente.

Oltre a ottime funzionalità, l’Oppo Band Sport oggi lo troviamo anche in super offerta su Amazon a un prezzo interessantissimo: poco più di 20€. Il merito è dello sconto del 52% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Difficile trovare un altro wearable allo stesso prezzo e con le stesse funzionalità offerte. Se siete appassionati di sport, oppure se volete mantenere sotto controllo il proprio stato di salute e non si vuole acquistare un orologio ingombrante, questo dispositivo è quello che fa per voi. Ecco le caratteristiche e il prezzo dell’Oppo Band Sport.

Oppo Band Sport: caratteristiche e funzionalità

Per chi è alla ricerca della semplicità senza tralasciare le caratteristiche tecniche, l’Oppo Band Sport è una delle migliori soluzioni che potete trovare. Il wearable è molto leggero e ha dimensioni piuttosto compatte, inferiori a quelle di uno smartwatch.

Lo schermo, infatti, è da 1,1 pollici, ma assicura il massimo della luminosità e ha colori molto intensi. Sul display compaiono tutte le informazioni più importanti, dall’orario, ai passi effettuati, fino al battito cardiaco. Le watch faces disponibili sono più di quaranta e possono essere modificate in ogni momento. Come si può intuire dal nome, una delle funzionalità più interessanti riguarda il monitoraggio dell’attività fisica. Sull’Oppo Band Sport sono 12 le modalità di workout disponibili, tra cui la corsa (all’aperto e al chiuso), ciclismo, canottaggio, cricket, yoga e anche nuoto. L’activity tracker, infatti, è anche impermeabile fino a 50 metri.

Non mancano le funzionalità pensate per la salute. L’Oppo Band Sport è in grado di monitorare sia la salute del proprio cuore, con un sensore dedicato al battito cardiaco, sia il livello dell’ossigeno nel sangue. Nel caso in cui venga riscontrato qualche dato anomalo, lo smartwatch ti avverte immediatamente con una notifica.

Le funzionalità del dispositivo non si fermano qui. Con l’Oppo Band Sport è possibile gestire la propria musica preferita direttamente dal polso, connettendo il dispositivo con lo smartphone. Oppure è possibile conoscere il meteo o gli appuntamenti della giornata. Chiudiamo con la batteria che assicura fino a 12 giorni di utilizzo continuato.

Oppo Band Sport in offerta: prezzo e sconto

La Oppo Band Sport la troviamo in super offerta su Amazon a un prezzo di 23,99€, con uno sconto di ben il 52% rispetto a quello di listino. Praticamente lo si paga meno della metà e per l’activity tracker si tratta anche del prezzo più basso di sempre fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce. Lo smartwatch ibrido è già disponibile su Amazon e l’offerta scade tra pochissimi giorni.

Oppo Band Sport