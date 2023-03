Oppo Enco Free3 ufficiali: caratteristiche e prezzo

Oppo ha presentato in Cina il suo ultimo modello di auricolari true wireless in ear: sono gli Oppo Enco Free3 e sono l’aggiornamento degli Oppo Enco Free2, attualmente in vendita anche in Italia. Nonostante rappresentino il nuovo entry level della gamma di cuffiette di Oppo, le Enco Free3 rappresentano un deciso passo avanti non solo rispetto alla generazione precedente ma anche, in generale, rispetto alla media del mercato.

Oppo Enco Free3: caratteristiche tecniche

Gli auricolari in ear Oppo Enco Free3 hanno un driver da 12,4 millimetri, con diaframma in fibra di bambù, che è più leggero di circa il 60% rispetto ai materiali normalmente utilizzati negli altri auricolari. Il risultato è che ogni auricolare pesa solo 4,3 grammi.

Sono dotati di una efficiente cancellazione attiva del rumore (ANC) che può arrivare fino a 49 dB ma può essere settata su due livelli e, tra l’altro, non manca la modalità trasparenza per ascoltare ciò che succede intorno a noi senza dover togliere le cuffiette.

C’è anche il supporto all’audio spaziale, chiamato Oppo Alive Audio e basato su un algoritmo proprietario, che con i flussi audio compatibili crea nell’utente l’illusione che il suono provenga da un punto ben preciso della stanza.

Non manca, inoltre, la compatibilità con il codec LDAC di Sony e con i formati Hi-Res Audio per lo streaming ad alta qualità dalle piattaforme compatibili.

Grazie alla connessione Bluetooth 5.3 si ottiene una latenza molto bassa, pari a 47 millisecondi, ed è anche possibile accoppiare le cuffiette a due dispositivi contemporaneamente.

La batteria ha una capacità di 43 mAh per auricolare e di 440 mAh per la custodia, con una durata dichiarata di 30 ore con custodia di ricarica (14 ore con ANC profondo attivato). Il tempo di ricarica è di 90 minuti per gli auricolari e di 120 minuti per la custodia.

Infine gli auricolari Oppo Enco Free3 hanno la certificazione IP55, quindi sono discretamente resistenti alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Oppo Enco Free3: disponibilità e prezzo

Gli auricolari in ear Oppo Enco Free3 saranno disponibili in Cina dal 3 aprile, nei colori verde e bianco al prezzo di 73 dollari (al cambio attuale). Quando arriveranno in Italia il prezzo sarà leggermente superiore a causa della tassazione e dei costi di logistica.