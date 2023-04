Oppo Pad Air è in offerta: il tablet da divano è best buy

A differenza dello smartphone, che ormai è un dispositivo essenziale per partecipare alla vita socio-lavorativa moderna, il tablet è ancora il più delle volte un dispositivo per il relax e l’intrattenimento. Specialmente da quando esistono i social e, ancor più, le piattaforme di streaming, in molti desiderano un tablet compatto per stare sul divano a guardare un film o qualche foto su Instagram.

Ma quasi nessuno è disposto a spendere molto per un dispositivo del genere e, di conseguenza, i tablet Android che si vendono di più sono puntualmente quelli in offerta su Amazon. Tablet come Oppo Pad Air, che con lo sconto di oggi (su pochi pezzi, da venditore terzo), è in vendita ad un prezzo assolutamente ottimo.

Oppo Pad Air – Tablet 10 pollici – Snapdragon 680 – Versione 4/64 GB

Oppo Pad Air: caratteristiche tecniche

Oppo Pad Air è un tablet Android con schermo da 10,36 pollici, di tipo LCD IPS e con una luminosità media di 360 nit. E’ contornato da una cornice nera abbastanza visibile, che in uno del lati lunghi contiene la fotocamera frontale da 5 MP per le videochiamate e per i selfie.

Messa in quella posizione, la fotocamera è molto comoda per le videocall perché ci permette di tenere il tablet in orizzontale. La fotocamera posteriore, invece, è da 8 MP ed è posizionata in uno degli angoli, in corrispondenza dei tasti del volume e di accensione.

Il cuore di Oppo Pad Air è un chip Qualcomm Snapdragon 680, prodotto a 6 nanometri. Si tratta di un SoC sufficiente a esprimere la potenza che serve per le app di tutti i giorni, cioè quelle che molto probabilmente useremo con un tablet come Oppo Pad Air: WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, qualche solitario, un browser per Internet e, soprattutto, le app per lo streaming.

A proposito di streaming: ci sono 4 speaker stereo per ascoltare bene e forte l’audio dei nostri contenuti preferiti, e il modello in offerta su Amazon è dotato di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, che è espandibile fino a 3 GB con una scheda microSD.

Ciò vuol dire che potremo scaricare su Oppo Pad Air grandi quantità di film e serie TV, per vederli dove non c’è connessione. Questo modello, infatti, non ha connessione dati ma a il WiFi 5 e il Bluetooth 5.1.

La batteria installata su Oppo Pad Air è un accumulatore da 7.100 mAh, con ricarica a 18W. La potenza di ricarica non è elevatissima, ma la grande capacità della batteria ci permetterà di usare il tablet per più giorni prima di costringerci a collegarlo ad un cavetto USB-C.

Oppo Pad Air: l’offerta Amazon

Oppo Pad Air è un tablet presente sul mercato italiano dalla fine dell’estate 2022. Ha un prezzo di listino di 299,99 euro per la versione da 4/64 GB (c’è anche una versione 4/128 GB), che non sono pochissimi, ma rispecchiano pienamente l’andamento del mercato degli ultimi due anni.

Oggi spendere meno per un tablet di qualità come questo è molto difficile, ma oggi su Amazon un venditore terzo ha alcuni Oppo Pad Air a 218 euro (-27%, -81,99 euro) ed è un’offerta che vi consigliamo di cogliere al volo.

