Oppo Reno6 al minimo storico: a questo prezzo è da comprare subito

Le offerte sorprendenti per smartphone top non sembrano finire su Amazon. Oggi è il turno di un altro ottimo dispositivo: l’Oppo Reno 6, lanciato sul mercato da un po’ di tempo, ma ha una scheda tecnica ancora più che valida. Soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico, una vera sorpresa per uno smartphone con un prezzo così concorrenziale. L’Oppo Reno 6, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 30% che fa risparmiare 150€ sul prezzo di listino. E per lo smartphone si tratta anche del minimo storico sul sito di e-commerce e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. A impreziosire il tutto troviamo la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

L’Oppo Reno6 è uno smartphone molto versatile, adatto a coloro che sono alla ricerca di un dispositivo da utilizzare nella vita di tutti i giorni e pronto anche al multitasking. Un dispositivo, insomma, che si può mettere sotto stress senza la paura che si rallenti. A bordo troviamo un ottimo processore con modem 5G integrato, un ottimo comparto fotografico e anche la ricarica super rapida per la batteria. Insomma, la ricetta perfetta per uno smartphone top. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare molto presto.

Oppo Reno6: la scheda tecnica

L’Oppo Reno6 è parte integrante degli smartphone top. E il motivo è abbastanza semplice: assicura prestazioni elevate e ha una scheda tecnica di tutto rispetto, migliore anche di smartphone che costano molto di più. E poi c’è l’affidabilità e la qualità Oppo, azienda che negli ultimi anni è diventata famosa per la bontà dei suoi dispositivi.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dell’Oppo Reno6. Troviamo uno schermo da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano, soprattutto con le app social e i videogame. Sotto la scocca c’è il motore del dispositivo: il processore MediaTek Dimensity 900 con modem 5G integrato, supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Come giù detto, il comparto fotografico è uno dei punti forti dell’Oppo Reno 6. Nella parte posteriore c’è una tripla fotocamera: quella principale è da ben 64MP, poi c’è un sensore ultra-grandangolare da 8MP e un obiettivo macro da 2MP. La fotocamera frontale è da 32MP e permette di scattare selfie perfetti. Non manca l’aiuto fondamentale dell’intelligenza artificiale che aiuta a migliorare foto e video grazie alle diverse modalità presenti nell’app fotocamera.

Chiudiamo con la batteria da 4300mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppo problemi. Grazie alla ricarica super rapida 65W si impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

Oppo Reno6 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per l’Oppo Reno6: lo smartphone top di gamma è disponibile a un prezzo di 349€, con un sconto del 30% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 150€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 69,80€ al mese. Per il dispositivo si tratta anche del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. La vendita e la spedizione sono curati direttamente da Amazon e quindi si beneficia sia della consegna veloce sia dei 30 giorni per effettuare il reso,

