Oppo Reno7, il medio di gamma che costa pochissimo: offerta top

Oppo Reno7 è uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato dall’azienda cinese. Dal suo debutto ufficiale sul mercato (maggio) sono passati pochissimi mesi e oggi per la prima volta lo troviamo con uno sconto molto interessante: ben il 24%. Per lo smartphone medio di gamma si tratta anche del minimo storico fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce e di uno dei migliori di tutto il web. Il dispositivo può essere pagato anche a rate a tasso zero.

Lo smartphone si caratterizza per un design molto ricercato, con una finta pelle posizionata sul retro che dà una sensazione premium al tocco. Per il resto si tratta del solito affidabile smartphone fatto da Oppo, un’azienda che con il passare degli anni è diventata una realtà affermata anche in Italia. Schermo super fluido, ricarica veloce, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP sono solamente alcune delle caratteristiche che troviamo sullo smartphone. Per approfittare della promozione si hanno alcuni giorni di tempo, ma bisogna essere veloci prima che termini.

Oppo Reno7: le caratteristiche tecniche

È molto facile avere un feedback immediato sulla bontà di un dispositivo: controllare se su Amazon ha ricevuto il bollino "Amazon’s choice". E questo Oppo Reno7 lo ha ricevuto. Questo fa capire che oltre a un prezzo davvero ottimo, lo smartphone è una garanzia anche sotto il punto di vista delle caratteristiche.

Partiamo dallo schermo. Il dispositivo ha un display da 6,4" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz, un requisito divenuto oramai fondamentale, anche sugli smartphone medio di gamma. C’è anche una tecnologia che protegge gli occhi dopo un uso intensivo dello smartphone. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 680 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD).

Oppo ha puntato molto sul comparto fotografico, dotando lo smartphone di un’ottima fotocamera posteriore e di un ottimo sensore anteriore. Nella parte posteriore troviamo un obiettivo principale da 64MP, una microlente da 2MP (scatti macro) e un sensore di profondità sempre da 2MP. Le foto sono di ottima qualità in qualsiasi situazione di luminosità, anche al buio. Ottima anche la fotocamera frontale da ben 32MP e dotata di tecnologie ad hoc per scattare ottimi selfie da pubblicare direttamente sui propri profili social.

Chiudiamo con la batteria da 4.500 mAh supportata da una ricarica rapida da 33W che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora.

Oppo Reno7 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo drastico e minimo storico per l’Oppo Reno7 che oggi troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 249,99€. Lo sconto è del 24% che equivale a un risparmio di 80€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. La spedizione e la consegna sono a carico di Amazon e avviene in pochi giorni.

