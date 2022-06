Oppo Reno8 Lite è arrivato in Italia: caratteristiche e prezzo

Oppo Reno8 Lite 5G, come previsto, è arrivato anche in Italia: il nuovo medio di gamma, dopo essere approdato qualche giorno fa in Spagna è adesso in vendita anche sul nostro mercato. Per ora è il primo modello di una gamma composta anche da Oppo Reno8 standard, Oppo Reno8 Pro e Oppo Reno8 Pro+, presentati in Cina a fine maggio, ma la cui data di debutto sul mercato europeo e italiano non è ancora nota.

Si parte quindi dall’Oppo Reno8 Lite 5G, versione d’attacco della gamma Reno8 con una scheda tecnica “alleggerita" ma, tutto sommato, in linea con quella di molti altri dispositivi di pari gamma. Il chip scelto per questo prodotto, infatti, è lo Snapdragon 695 5G di Qualcomm, che iniziamo a vedere su molti prodotti di fascia media. Sul retro di Oppo Reno8 Lite, poi, troviamo un gruppo di tre fotocamere che assicura foto dignitose, così come la selfie camera più che sufficiente. Questo telefono è dunque progettato per chi cerca un dispositivo leggero, dallo schermo sufficientemente ampio e adatto a videochiamate, streaming e per scattare foto amatoriali. Il tutto ad un prezzo non eccessivo.

Oppo Reno8 Lite 5G: caratteristiche tecniche

Reno8 Lite 5G è quindi uno dei primi dispositivi ad essere alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, abbinato in questo caso a 8/128 GB di memoria con possibilità di espandere lo spazio di archiviazione con schedina microSD fino a 1 TB.

Il display da 6,43 pollici è un AMOLED Full HD+ con refresh rate a 60 Hz certificato Netflix HD e Amazon Prime Video HD per la riproduzione di contenuti video in alta risoluzione. Anche in questo caso si tratta di uno dei primi prodotti ad avere questa caratteristica.

Sul retro troviamo la fotocamera principale ad alta risoluzione da 64 MP, un secondo sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP: Sul lato anteriore è incastonato nel notch un sensore da 16 MP. La batteria da 4.500 mAh ha una ricarica da 33 W mentre l’interfaccia è ColorOs 12 basata su Android 12.

La connettività è assicurata da 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e USB-C e jack audio da 3,5 mm, che non sempre troviamo proprio sui telefoni di ultima generazione.

Oppo Reno8 Lite: prezzo su Amazon

OPPO Reno8 Lite 5G è disponibile da oggi in Italia a 399 euro, anche su Amazon, in due varianti di colore: Rainbow Spectrum e Cosmic Black. Fino al 17 luglio 2022 è in corso una speciale promozione su Amazon che include nel prezzo del telefono anche le cuffie Oppo Enco Air2 (del valore di 69,99 euro).

Oppo Reno8 Lite – Snapdragon 695, versione 8/128 GB