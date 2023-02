Oral-B Smart 4, prezzo crollato per lo spazzolino intelligente: offerta da non perdere

Non è vero che tutti gli spazzolini sono uguali. Negli ultimi anni, infatti, gli spazzolini elettrici hanno fatto passi da gigante, trasformandosi in alleati "smart" per migliorare l’igiene del cavo orale grazie a suggerimenti in tempo reale e statistiche sulle nostre performance di spazzolamento.

L’Oral-B Smart 4 4500N ti aiuta a migliorare la tua igiene orale grazie a strumenti e funzionalità avanzate pensate per perfezionare le abitudini di spazzolamento. In questo modo puoi ottenere risultati incredibili in poco tempo: rimuovi fino al 100% di placca in più in pochissime settimane di utilizzo. E sincronizzandolo con lo smartphone potrai consultare informazioni utili per migliorare le tue routine di pulizia. Uno spazzolino completo, disponibile oggi a un prezzo incredibile: lo sconto top di Amazon ti permette di risparmiare decine e decine di euro.

Oral-B Smart 4 4500N, spazzolino elettrico smart con connettività Bluetooth

Oral-B Smart 4 caratteristiche tecniche e funzionalità

Non un semplice spazzolino elettrico. L’Oral-B Smart 4 4500N ti permette di avere denti e bocca più puliti in poco tempo grazie a funzionalità smart grazie alle quali potrai migliorare le routine di igiene orale.

In particolare, la connettività Bluetooth tornerà particolarmente utile per "studiare" come ci si lava i denti e ricevere suggerimenti utili per migliorare lo spazzolamento e la pulizia di denti e gengive. Una volta sincronizzato, lo spazzolino invierà allo smartphone i dati raccolti mentre ci laviamo i denti e li utilizzerà per fornirci suggerimenti su come migliorare le tue abitudini di spazzolamento.

Non solo. L’Oral-B Smart 4 4500N monitora la tua routine di pulizia anche in tempo reale, in modo da poter adattare la velocità della testina alla zona della bocca che stiamo "trattando". Lo spazzolino smart di Oral-B ti avvisa quando stai spazzolando troppo forte, aiutando a proteggere le gengive ed evitando così di infiammarle o, peggio, danneggiarle. In questo modo, grazie alla guida intelligente, potrai migliorare le tue abitudini di spazzolamento e la salute del tuo cavo orale.

Oral-B Smart 4 in offerta su Amazon: sconto e prezzo finale

Lo sconto top di oggi su Amazon rende lo spazzolino elettrico smart del marchio statunitense più conveniente che mai. L’Oral-B Smart 4 4500N può essere acquistato con un ribasso del 56% che fa scendere il prezzo a 59,99 euro. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato è notevole: lo paghi quasi 80 euro di meno. Un’offerta da non lasciarsi scappare, insomma.

