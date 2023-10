Paolo Virzì protagonista di una commedia-documentario

Fonte foto: Sky

Un documentario, una commedia, un omaggio a un grande regista. C’è tutto questo e anche di più in Quel maledetto film su Virzì, una «commedia documentaria» alla ricerca del regista Paolo Virzì, noto soprattutto per film come Ovosodo, Ferie d’agosto e Il capitale umano. Il film-documentario sarà presentato nella sezione Storia del Cinema della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma e arriverà in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW fra pochi giorni. Ecco tutte le cose da sapere per prepararsi al debutto.

Documentario su Virzì: di cosa parla

Per più di un decennio tre documentaristi – Stefano Petti, Gabriele Acerbo e Alessio Accardo – hanno accumulato centinaia di interviste e di materiale video in vista della realizzazione di un film definitivo su Paolo Virzì. I tre si sono infiltrati sui set dei suoi film, ma hanno anche parlato con amici e collaboratori celebri del regista. Eppure, il progetto non arriva mai al punto. Da una parte c’è l’ambizione di completare il film e ottenere dei riconoscimenti, dall’altra la costante paura di fallire, di produrre un documentario incompleto.

La svolta arriva nell’estate del 2020. Mentre l’Italia si riprende dall’esperienza del primo lockdown, i tre autori decidono di darci un taglio: si chiudono in una sala montaggio determinati a condensare la loro ossessione in un lungometraggio, del quale a questo punto devono anche trovare una conclusione degna. Intanto, tra l’altro, Virzì sta iniziano le riprese del suo nuovo film… Ma i piani dei tre documentaristi, a sorpresa, saranno sconvolti da forze incontrollabili.

In Quel maledetto film su Virzì c’è anche la partecipazione, più o meno volontaria, di Micaela Ramazzotti, Bobo Rondelli, Valerio Mastandrea, Carlo Virzì, Francesca Archibugi, Corrado Fortuna, Matilde Gioli, Massimo Ghini e Mario Sesti.

Vita e carriera di Paolo Virzì

Nato a Livorno nel 1964, Paolo Virzì debutta alla regia nel 1994 con La bella vita, film che viene presentato alla Mostra del cinema di Venezia vincendo diversi premi. Ovosodo, uno dei suoi film più famosi, esce nel 1997 e ottiene un grande successo.

Tra le sue opere più conosciute ci sono anche Caterina va in città, del 2003; Tutta la vita davanti, del 2008; e La prima cosa bella, che esce nel 2010. Nel 2009 ha sposato l’attrice Micaela Ramazzotti, conosciuta sul set di uno dei suoi film: la relazione si è conclusa quest’anno. Il suo ultimo film, Siccità, è uscito nel 2022.

Quando esce il documentario su Virzì

Quel maledetto film su Virzì è una produzione Alkermes, in collaborazione con Sky Documentaries e Toscana Film Commission. Il film sarà trasmesso in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW il 1° novembre 2023 alle 21.15.

La proiezione alla Festa del Cinema è invece in programma per domani, venerdì 20 ottobre alle 19.30 e domenica 22 ottobre alle 21.15 alla Casa del Cinema.