Pasapair, il condizionatore portatile low cost mai così conveniente: costa la metà

Comodi e facili da utilizzare, i condizionatori portatili stanno pian piano prendendo sempre più spazio all’interno delle abitazioni degli italiani. Permettono infatti di ottenere gli stessi risultati dei condizionatori a muro senza che sia necessario effettuare lavori di muratura per installarli. E, di solito, a un prezzo decisamente più basso.

Il condizionatore portatile Pasapair, oggi tra le offerte top di Amazon, si contraddistingue dalla concorrenza tanto per la sua versatilità quanto per un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante. Il climatizzatore non solo è in grado di raffreddare stanze di grandi dimensioni nel giro di pochi minuti, ma può tornare utile anche come deumidificare o semplice ventilatore. E grazie allo sconto top di oggi di Amazon, il prezzo del Pasapair diventa ancora più interessante.

Climatizzatore portatile Pasapair scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato, il climatizzatore portatile low cost in offerta su Amazon è contraddistinto da un’estrema versatilità. Grazie alla potenza di raffrescamento di 9.000 BTU, il condizionatore Pasapair agisce in breve tempo in stanze di grandi dimensioni (fino a 35 metri quadrati), raggiungendo la temperatura desiderata nel giro di una manciata di minuti. Non solo: il Pasapair può anche funzionare solo come deumidificatore o ventilatore, migliorando così la qualità dell’aria all’interno della nostra abitazione con un consumo energetico minimo.

Funzionalità facilmente selezionabili grazie al grande pannello di controllo presente nella parte superiore dell’elettrodomestico. Grazie ai comandi intuitivi sarà possibile gestire velocemente le funzioni a disposizione, mentre il piccolo (ma leggibilissimo) display LCD permetterà di conoscere la temperatura istantanea e impostare quella desiderata. E nel caso in cui non si avesse voglia di alzarsi, nessun timore: il piccolo telecomando consentirà di gestire tutto a distanza, accendendolo e spegnendolo senza necessità di spostarsi.

Grazie alle rotelle, invece, il climatizzatore portatile del produttore cinese potrà essere facilmente spostato all’interno della propria abitazione o dell’ufficio. Non ci sarà così bisogno di acquistarne due o più per raffrescare casa: sarà sufficiente portarlo con sé ogni qualvolta che ci si sposta da un ambiente a un altro e il gioco è fatto. Grazie al kit incluso nel prezzo, poi, installare il condizionatore all’interno di una stanza è più semplice che mai: nel giro di pochi minuti avrete terminato le operazioni di montaggio e sarete pronti a utilizzarlo.

Pasapair, condizionatore portatile low cost in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Un condizionatore portatile estremamente funzionale, dunque, che diventa ancora più conveniente grazie allo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico. Il climatizzatore portatile Pasapair è infatti disponibile con uno sconto del 45% sul prezzo di listino e costa 229,99 euro. Il risparmio è considerevole: acquistandolo oggi, rispetto al prezzo consigliato dal produttore si risparmiano ben 200 euro. Un’offerta da non lasciarsi assolutamente scappare, potendolo utilizzare tanto in estate quanto in inverno.

Pasapair condizionatore portatile, 9.000 BTU e tripla funzione