Patrick Dempsey farà parte del prequel Dexter: Original Sin

C’è una nuova aggiunta al cast di Dexter: Original Sin, il prequel di Dexter, serie tv prodotta dal 2006 al 2013. Si tratta di Patrick Dempsey, attore diventato famoso per avere vestito i panni di Derek Shepherd nella serie televisiva Grey’s Anatomy e visto più di recente nei film Ferrari e Come per disincanto e nella serie tv Diavoli (nella foto). Dempsey nella nuova serie tv prequel di Paramount+ (che è uno dei Prime Video Channels) interpreterà Aaron Spencer, il capitano della Miami Metro Homicide che ha da decenni un rapporto con Harry Morgan.

Cosa sappiamo di Dexter: Original Sin

La serie tv prequel Dexter: Original Sin sarà ambientata a Miami nel 1991 e racconterà la genesi da serial killer del protagonista Dexter Morgan. Nella serie originale, infatti, Morgan è all’apparenza un pacifico e metodico tecnico della polizia scientifica di Miami, mentre in realtà, animato da un suo senso personalissimo della giustizia e della morale, uccide in modo spietato chi ritiene debba essere punito.

Il prequel racconterà gli anni in cui Dexter è ancora un giovane studente che inizia uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami, mostrando dunque che cosa lo spinge a diventare il serial killer vendicatore che il pubblico conosce bene. Imparando a gestire i suoi impulsi oscuri e sanguinari, Dexter, aiutato dal padre Harry, dovrà mettere a punto un codice d’azione e abituarsi ad agire senza insospettire le forze dell’ordine.

Il cast del prequel Dexter: Original Sin

Oltre al già citato Patrick Dempsey, che è l’aggiunta più recente, il cast di Dexter: Original Sin include James Martinez (che interpreta Angel Batista), Christina Milian (nel ruolo di Maria LaGuerta), Alex Shimizu (alias Vince Masuka) e Reno Wilson (Bobby Watt).

Christian Slater veste i panni di di Harry Morgan, Patrick Gibson quelli di Dexter Morgan e Molly Brown quelli di Debra Morgan.

Dove vedere Dexter in streaming

Clyde Phillips, già produttore della serie originale, è showrunner e produttore esecutivo di Dexter: Original Sin.

Phillips ha inoltre scritto la serie sequel Dexter: New Blood: uscita nel 2021, è ambientata circa dieci anni dopo il finale della serie originale, con Dexter Morgan che si è trasferito in una piccola cittadina dello stato di New York assumendo una nuova identità.

La serie tv Dexter è disponibile attualmente in streaming su Netflix, Prime Video e TIM Vision. Dexter: New Blood si trova invece su NOW e Prime Video.

Quando esce Dexter: Original Sin

L’uscita di Dexter: Original Sin è prevista per il 2025 su Paramount+, che è uno dei canali di Prime Video.