Perché aumentare la visibilità online e come consolidare la presenza

Nell’era digitale ogni attività commerciale ha bisogno di costruire una solida presenza online. Dagli orari del proprio negozio al catalogo dei prodotti, tutto viene cercato online prima di essere acquistato.

Stando ai dati di SeoTribunal, il 75% dei clienti di un brand ne acquista il prodotto dopo averlo visto sui social network, mentre il 97% di essi, prima di completare l’acquisto, ricerca informazioni online sull’azienda. Per promuovere in modo efficace la propria azienda online è necessario sfruttare tutti gli strumenti che il Web mette a disposizione: dai profili Google MyBusiness, che raccolgono tutte le informazioni di contatto e gli orari di apertura, ai social media, utili al fine di lanciare campagne promozionali, offrire sconti, ma anche per migliorare, in sensi più ampio, la brand awareness. Le abitudini dei consumatori sono cambiate e aziende e liberi professionisti non devono farsi trovare impreparati: affidandosi a servizi come InRete di Italiaonline, possono distinguersi nel digitale, facendosi trovare, ricordare e scegliere dai loro potenziali clienti.

Visibilità online: i vantaggi di promuovere la tua azienda

I consumatori, nell’era del digitale, hanno ormai assunto un ruolo da protagonisti: sono soggetti attivi ed esigenti, che prima di concludere l’acquisto di un servizio o prodotto vogliono essere adeguatamente informati. Il cliente digitale fa scelte consapevoli, e per informarsi sui brand e sui suoi prodotti, fa ricerche online.

Ma cosa accade se un’azienda o un libero professionista non è presente in rete? Oppure se la sua presenza online non è aggiornata, coerente e completa? Il risultato è senza dubbio negativo: si perdono clienti, sia potenziali che acquisiti, e, di conseguenza, anche l’opportunità di aumentare le vendite.

Gli orari di apertura, le informazioni di contatto il catalogo prodotti e tutte i contenuti che riguardano l’azienda devono essere sempre aggiornati, freschi e coerenti con la situazione reale dell’attività commerciale; è sempre opportuno mettere in evidenza sul web novità, promozioni e sconti, che costituiscono importanti leve commerciali in grado di generare nuovi contatti fidelizzare quelli esistenti.

Come promuovere un’azienda online

Il primo passo per promuovere l’azienda online consiste quindi nel presentarsi in rete, costruendo una presenza multicanale. È imprescindibile la creazione e l’aggiornamento di schede profilo su Google MyBusiness, sui principali portali di ricerca di aziende e professionisti come PagineGialle.it ePagineBianche.it; e sui social network, come Facebook, dove clienti e potenziali clienti possono cercare, informarsi e approfondire la conoscenza dell’attività commerciale.

Tanto più esteso e capillare sarà il network di siti su cui l’azienda è presente, tanto più efficace sarà il proprio profilo digitale, che potrà generare maggiore visibilità e risultati grazie alla sinergia di tutti i punti di contatto. Qui devono essere presenti tutte le informazioni utili al brand per farsi trovare e raggiungere più facilmente dai propri clienti: informazioni di contatto aggiornate, come numero di telefono ed email, possibilità di interazione diretta attraverso, ad esempio, account di WhatsApp Business, e servizi di localizzazione.

L’azienda, attraverso il web, potrà raccontarsi e descrivere i propri punti di forza, ad esempio pubblicando immagini e post sui social network, distinguendosi dalla concorrenza e fornendo ai propri potenziali clienti un valido motivo per farsi scegliere: i contenuti sono importanti, raccontano la propria unicità e, sul web, si traducono in nuovi contatti.

Questi punti di contatto potranno essere integrati in una strategia omnicanale per promuovere l’azienda online, attraverso la pubblicazione di coupon e sconti esclusivi, o l’utilizzo di newsletter per informare i clienti sulle novità dell’attività commerciale e sulle promozioni in corso. Un altro aspetto molto importante è l’interazione con il cliente che vuole sentirsi sempre di più ingaggiato e considerato dal brand.

Per questo motivo, è importante adottare una gestione efficace delle recensioni online, che possono essere il miglior biglietto da visita per un business, oppure danneggiarne la reputazione. Il modo migliore è scegliere una piattaforma che consente di gestire le recensioni presenti su tutti i canali da un solo punto, così da poter controllare la reputazione del brand in ogni momento, svilupparla e risolvere eventuali problemi in modo rapido ed efficiente.

Infine, sarà opportuno integrare nella strategia di costruzione della propria presenza online la pubblicazione di articoli pubbliredazionali su un network di siti publisher di alto livello, per generare traffico, contatti e richieste di preventivo in modo spontaneo. Tutte queste attività sono garantite dal servizio InRete di Italiaonline, che attraverso tre piani diversificati, accompagna le aziende nella creazione della propria identità digitale, per ottenere una presenza online solida ed efficace.