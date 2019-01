Perché Instagram è in inglese?

30 Gennaio 2019 - Se state avendo problemi con Instagram, non siete gli unici. Milioni di utenti in tutto il mondo da qualche giorno lamentano problemi con l’applicazione social, sia la versione iOS sia Android.

i problemi sono iniziati la mattina del 29 gennaio: milioni di utenti di Instagram hanno iniziato ad avere più di un problema con la nota app per la condivisione delle immagini. Per diverso tempo il servizio è stato down e molti utenti non sono riusciti ad accedere al proprio profilo o a caricare il feed, mentre altri utenti hanno riscontrato un altro bug: Instagram in inglese. Nonostante la lingua dell’app sia impostata correttamente in italiano (o in altre lingue), gli utenti hanno lamentato il fatto che parte di essa (o tutta, in alcuni casi) viene mostrata in lingua inglese. Anche cambiando manualmente la lingua (Menu > Settings > Account > Language > Italiano) non si ottiene il risultato sperato e Instagram resta testardamente in inglese.

Cosa sta accadendo all’app Instagram

Il problema, che al momento non è stato ancora risolto, interessa soprattutto utenti dell’app su iPhone e iPad ma anche alcuni instagrammer del mondo Android si sono ritrovati di punto in bianco con l’applicazione in inglese. Lo stesso problema affligge l’app anche fuori dall’Italia: su Twitter, dove si sono riversati gli utenti di Instagram in cerca di informazioni su questo bug, è tutto un proliferare di lamentele provenienti anche da Francia e Spagna. Alcuni di loro ipotizzano che questo errore sia spuntato solo con l’ultima versione dell’app, ma potrebbe essere un problema generale di Instagram visto che si ripete anche con app in altre lingue e che oltre al cambio di lingua c’è stato anche un down generale dell’applicazione in mezzo mondo.

Instagram, ancora via Twitter, ha risposto ieri stesso agli utenti ma facendo riferimento solo al down e non anche al problema della lingua: “Siamo al corrente di un problema che ha causato il down dell’applicazione questo pomeriggio. Sappiamo che è frustrante e il nostro team è al lavoro per risolvere velocemente il problema. Vi aggiorneremo quanto sarà tutto risolto”. Poche ore dopo ha comunicato di aver risolto il problema e, effettivamente, da quel momento l’applicazione è tornata a funzionare, ma il bug della lingua è rimasto e ancora questa mattina molti utenti italiani, francesi e spagnoli si sono svegliati con Instagram in inglese e se ne sono lamentati su Twitter. Si attende quindi che il team di Instagram prenda in carico anche questo problema e che aggiorni in fretta l’applicazione.