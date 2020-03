Perché l'iPhone si surriscalda e cosa fare

23 Marzo 2020 - Se le applicazioni vanno a rilento, la fotocamera non risponde, riscontrate dei problemi allo schermo e l’iPhone si scalda troppo, la causa potrebbe essere legata ad un malfunzionamento della batteria o dell’hardware stesso. Il consiglio è quello di portare subito l’iPhone presso un Apple Store o un centro di assistenza abilitato dalla casa di Cupertino.

Solitamente la temperatura non eccessiva del melafonino non costituisce un problema, gli smartphone, a differenza dei computer, non hanno a disposizione delle ventole interne da utilizzare per abbassare la temperature del device, ma disperdono il calore tramite la struttura metallica che sostiene la scocca del telefono. Al contrario, se l’iPhone risulta troppo caldo potrebbe rompersi a causa delle temperature eccessive raggiunte all’interno del dispositivo. Potrebbe trattarsi di un problema causato dall’hardware, ma anche da un software che non gira come dovrebbe.

Come correre ai ripari

Se il telefono si surriscalda facilmente provate a disinstallare le ultime app che avete scaricato prima che il problema del calore iniziasse a manifestarsi. Alcune app potrebbero non funzionare come dovrebbero e potrebbe determinare un aumento della temperatura del processore sovraccaricato dalle operazioni impossibili da portare a buon fine. Se questo metodo non migliora la situazione, provate a ripristinare le impostazioni predefinite, ma ricordatevi di effettuare prima di tutto un backup dei vostri dati presenti sul telefono utilizzando iCloud. Se tutto questo non sortisce alcun effetto, l’unica cosa da fare è recarsi al più presto presso un’Apple Store o un centro di assistenza autorizzato per risolvere definitivamente il problema del surriscaldamento.

Come raffreddare l’iPhone

Per raffreddare il telefono ed evitare così eventuali danni è opportuno togliere la cover, scollegare il caricatore e spegnere lo smartphone. Evitate di soffiare dell’aria fresca sul telefono perché un raffreddamento troppo veloce potrebbe provocare della condensa all’interno del telefono che potrebbe danneggiare o distruggere i circuiti dell’iPhone.