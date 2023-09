Perché lo smartphone si riavvia sempre e cosa fare

Fonte foto: fizkes / Shutterstock.com

Lo smartphone che si riavvia sempre è un problema serio: un bug o un problema hardware potrebbe essere la causa dei continui riavvi che, di fatto, rendono inutilizzabile il proprio dispositivo. In questi casi, è necessario individuare la causa e cercare di eliminare il problema per tornare a utilizzare il dispositivo.

Se il problema è di natura hardware, però, l’unica soluzione possibile potrebbe essere una riparazione. In questi casi, è necessario fare riferimento a un centro assistenza del produttore per tentare di risolvere il problema dello smartphone ci si riavvia di continuo. Se il problema è di tipo software ci sono, invece più soluzioni.

Vediamo, quindi, quali sono le principali cause del continuo riavvio di uno smartphone e quali possono essere le soluzioni da mettere in pratica per eliminare, una volta e per tutte, questo fastidioso problema che rende inutilizzabile il dispositivo.

Perché lo smartphone continua a riavviarsi

Le cause possono essere varie. È necessario procedere “a tentativi” per individuare la causa del riavvio dello smartphone, sia su Android che su iPhone. In linea di massima, il problema dei riavvii continui potrebbe essere legato a:

un bug software del sistema operativo o di un’app

un malware che ha infettato il dispositivo

un problema hardware, in genere legato alla batteria o al tasto di accensione

Verificando, punto per punto, le varie possibili cause è possibile venire a capo del problema. Nel caso in cui non si riesca a trovare la causa è utile formattare lo smartphone, in modo da installare una versione “pulita” del sistema operativo, ripristinando le condizioni di fabbrica.

Se il problema viene registrato con un iPhone, inoltre, è possibile effettuare il ripristino dello smartphone seguendo la stessa procedura da seguire per tornare a utilizzare il dispositivo nel caso di codice di sblocco dell’iPhone dimenticato.

Considerando le tante possibili cause, per risolvere il problema dello smartphone che continua a riavviarsi è necessario agire con calma, valutando caso per caso tutte le possibili cause che spingono il dispositivo a riavviarsi.

Applicazioni che causano continui riavvii

Alcune applicazioni possono causare dei bug sul nostro smartphone e costringendo il sistema operativo a riavviarsi. Questo può avvenire sia su Android che su iPhone. Il bug potrebbe essere legato a un’app appena installata (in questo caso è utile disinstallare tutte le app “recenti”) oppure a un’app appena aggiornata in automatico.

Trovare l’app che causa il riavvio è difficile: se il telefono si spegne e riaccende subito dopo l’apertura della stessa app, però, sarà facile circoscrivere il problema e disinstallare l’app che causa il bug software. In caso contrario, conviene disinstallare tutte le app installate di recente o recentemente aggiornate.

Un malware ha infettato il telefono

Una delle cause di frequenti riavvii dello smartphone potrebbe essere un malware. In questo caso, conviene provare a installare un’app antivirus e antimalware, avviando una scansione del proprio dispositivo in modo da verificare la presenza di software dannoso. App di questo tipo sono disponibili sul Google Play Store per dispositivi Android e sull’AppStore per iPhone. Si tratta di una possibile soluzione al problema. Nei casi più estremi, però, potrebbe essere necessario formattare il dispositivo.

La batteria può causare continui riavvii

La batteria è un altro elemento che potrebbe essere la causa dei continui riavvii. Chi ha uno smartphone con batteria rimovibile (tipologia di dispositivo sempre più rara) può accedere al vano batteria e verificare se c’è qualcosa che non va. In tutti gli altri casi, invece, è necessario rivolgersi all’assistenza.

Uno degli indizi che permette di collegare i riavvii continui dello smartphone alla batteria è il surriscaldamento. Se la scocca del dispositivo inizia a essere particolarmente calda nell’area dove è situata la batteria, infatti, potrebbe esserci un problema hardware.

Un altro elemento che aiuta a individuare la presenza di problemi con questo componente è rappresentato dalla batteria dello smartphone che non si ricarica. In questi casi, rivolgersi all’assistenza è necessario. Anche lo smartphone che carica lentamente è un campanello d’allarme da non sottovalutare.

Attenzioni ai tasti laterali

Una delle possibili cause dei frequenti riavvi di uno smartphone è legata ai tasti laterali. La pressione, anche involontaria, di questi tasti può causare un riavvio o lo spegnimento dello smartphone. Questo può avvenire quando si utilizza una cover non ufficiale, ad esempio.

Alla base del problema, però, potrebbe esserci anche un difetto hardware o un danneggiamento dei tasti. In questo caso, l’unica soluzione è rappresentata dalla riparazione e sarà, quindi, necessario rivolgersi a un centro assistenza autorizzato dal produttore del dispositivo.