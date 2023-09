Perché vedere A Million Miles Away

Fonte foto: Daniel Daza/Prime Video

Un’impresa impossibile che viene portata a termine, un sogno estremo e temerario che diventa realtà. E, nel mezzo, tutti gli ostacoli e le difficoltà che la vita talvolta riserva. Inutile negarlo: i film che raccontano una storia a lieto fine di rivincita e riscatto esercitano sul pubblico un fascino speciale. È il caso di A Million Miles Away, nuovo film in uscita fra pochi giorni su Prime Video ispirato alla vera storia dell’ingegnere aeronautico della NASA José Hernández.

La trama di A Million Miles Away

Conoscere la vera storia di José Moreno Hernández (questo il nome completo) è già una ragione sufficiente per guardare questo emozionante film. La famiglia di Hernández si sposta dal Messico agli Stati Uniti e inizia a lavorare nei campi della Valle di San Joaquin.

José nasce nel 1962 in California a French Camp, un census-designated place, detto anche CDP. I CDP sono tendenzialmente piccole comunità rurali, periferie cittadine o colonie lungo il confine con il Messico che, pur essendo abitate da persone che di solito si trovano lì perché lavorano nei dintorni, non fanno parte ufficialmente di nessuna municipalità, distretto o contea.

Il film A Million Miles Away racconta il viaggio della famiglia Hernández attraverso i decenni e soprattutto la storia di determinazioni e grandi capacità di José, che dalla sua comunità di agricoltori immigrati arriva fino alla Stazione Spaziale Internazionale, una meta che sembrava impossibile da raggiungere.

A Million Miles Away: la storia vera

Il film racconta, come accennato, una storia vera. José Moreno Hernández ha effettivamente studiato ingegneria, si è specializzato e poi ha iniziato una carriera alla NASA diventando astronauta. Ha partecipato alla missione spaziale Shuttle STS-128 come Specialista di missione. Complessivamente ha trascorso nello spazio 13 giorni e 20 ore. Si è ritirato nel 2011.

Il cast di A Million Miles Away

Il protagonista di A Million Miles Away, José, è interpretato da Michael Peña. Classe 1976 e a sua volta figlio di immigrati messicani, l’attore è noto soprattutto per Million Dollar Baby, Crash, Narcos: Messico e Leoni per agnelli.

Completano il cast del film Rosa Salazar, Bobby Soto, Sarayu Blue, Veronica Falcón, Julio César Cedillo, Garret Dillahunt e Eric Johnson. La regia è di Alejandra Márquez Abella. Il film è prodotto da Mark Ciardi e Campbell McInnes.

Il libro da cui è tratto il film

La sceneggiatura di A Million Miles Away è firmata da Bettina Gilois, Hernán Jiménez e dalla regista Alejandra Márquez Abella. Il film è però basato sul libro Reaching for the Stars: The Inspiring Story of a Migrant Farmworker Turned Astronaut scritto da José Hernández in persona per raccontare la sua vita.

A Million Miles Away in streaming

Il film A Million Miles Away è disponibile dal 15 settembre 2023 su Prime Video.