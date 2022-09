Philips Airfryer XL, prezzo mini per la friggitrice ad aria smart: sconto imperdibile

Di friggitrici ad aria è ormai possibile trovarne di ogni tipo e per ogni esigenze. Non sempre, però, è facile scegliere quella che meglio si adatta alle proprie necessità: dovendo destreggiarsi tra così tante offerte, il rischio di acquistarne una che non fa al caso nostro è molto elevato.

La friggitrice ad aria Philips Airfryer XL è l’ideale se siete alla ricerca di un prodotto versatile e che vi permetta di cucinare velocemente pietanze per tutta la famiglia. Grazie al suo cestello di grandi dimensioni e all’esclusiva tecnologia di cottura, infatti, permette di realizzare manicaretti per 5 o 6 persone nel giro di una manciata di minuti. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, la friggitrice smart è più conveniente che mai.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Philips Airfryer XL scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il rivoluzionario sistema di cottura ideato dai tecnici e dagli ingegneri del produttore olandese consente di realizzare pietanze croccanti fuori e morbide dentro. Il segreto sta nel fondo "a stella marina", che consente una migliore circolazione dell’aria all’interno del cestello per una cottura veloce e cibi croccanti. E grazie alla tecnologia Rapid Air, sarà possibile friggere con pochissimo olio e fino al 90% di grassi in meno. E con il suo cestello da 6,2 litri, permette di preparare pietanze per tutta la famiglia.

Cucinare e trovare la ricetta giusta per la cena con gli amici, poi, non è mai stato così semplice. Il pannello frontale, dotato di comodo display LCD, presenta sette tasti con altrettanti programmi di cottura preimpostati che permetteranno di iniziare a cucinare immediatamente le proprie pietanze. E se proprio i sette programmi non dovessero bastare, nessun problema: grazie all’app NutriU sarà possibile scegliere tra centinaia di ricette gustose e deliziose.

Philips Airfryer XL, inoltre, mette a disposizione diverse modalità di cottura: oltre a friggere, sarà possibile arrostire, grigliare o riscaldare piatti già pronti. E con la funzione di mantenimento del calore, potrai preparare in anticipo i tuoi manicaretti e servirli quando vuoi sempre alla temperatura ideale.

Una volta terminata la cottura (e la cena) non ci si dovrà nemmeno preoccupare del lavaggio della friggitrice ad aria in offerta su Amazon. Il cestello – e tutte le altre componenti rimovibili – della Philips Airfryer XL possono essere lavati in lavastoviglie senza preoccuparsi che possano rovinarsi.

Friggitrice ad aria Philips al minimo storico su Amazon: offerta e prezzo

La friggitrice ad aria del produttore olandese entra di diritto tra le migliori offerte di oggi su Amazon grazie a uno sconto che fa scendere il prezzo ben al di sotto del precedente minimo storico. La Philips Airfryer XL è disponibile con uno sconto del 44% e costa 134,99 euro. Rispetto al listino, il risparmio è considerevole: la friggitrice smart costa 105 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore olandese.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare a rate a interessi 0 e senza costi di istruttoria. Basterà scegliere il pagamento rateale prima di aggiungere la friggitrice al carrello e poi seguire il normale processo di acquisto. In questo modo, la Philips Airfryer XL costa 27 euro al mese per cinque mesi.

Philips Airfryer XL, friggitrice smart con cestello da 6,2 litri, tecnologia di cottura Rapid Air, app NutriU