Pixel Tablet: ce ne sarà soltanto uno

Il Pixel Tablet è entrato nei radar dei vari leaker già nel maggio 2022, ma da allora non si intravede ancora all’orizzonte una sua data di lancio ufficiale. In questi mesi spesso si è parlato dell’arrivo di due varianti, quella standard e quella Pro, ma a screditare queste indiscrezioni ci ha pensato Kuba Wojciechowsky, un leaker polacco che si è dimostrato in poco tempo molto affidabile per quanto riguarda il mondo Android.

Pixel Tablet, solo quello di fascia alta

Secondo il leaker Google avrebbe deciso di proporre il Pixel Tablet in una sola versione, quella di fascia alta con il SoC Tensor G2 che a lungo è stata definita come "Pro" dai rumor.

Lo stesso leaker svela anche qualche informazione su altre specifiche tecniche. Il Pixel tablet dovrebbe arrivare con un display (forse da 11 pollici, secondo altri leak) realizzato da China Star Optoelectronics e con risoluzione di 2.500×1.600 pixel.

Lo stesso display sarà proposto con un controller LED Richtek RT4539 a sei canali utilizzato per la retroilluminazione dei pannelli LCD. Questo lascia presagire che il Pixel Tablet non avrà il display AMOLED come volevano alcuni leak precedenti a questo.

La dotazione di RAM, come riporta il leaker che ha avuto queste informazioni da un fonte anonima, sarà da 8 GB, di tipo LPDDR5 e prodotta da Samsung. Lo spazio di archiviazione sarà una memoria UFS da 256 GB, realizzata da Kioxia.

Il Pixel Tablet avrà il sensore di impronte digitali su un tasto laterale, che anche se non specificato, dovrebbe essere quello destinato all’accensione del dispositivo.

Secondo vecchi rumor il tablet si ricaricherà appoggiato su un supporto, che consente di trasformarlo in un dispositivo smart per la domotica simile all’Echo Show di Amazon. Ma non è chiaro se questo supporto verrà venduto separatamente o sarà in dotazione insieme al tablet.

Molto più probabile la prima ipotesi, visto che lo stesso Kuba Wojciechowsky parla dell’arrivo di due distinte docking statopm: una offrirà sola la ricarica del tablet quando questo viene inserito sul supporto, mentre la seconda (quella in stile Echo Show) avrà in più anche un altoparlante e, probabilmente, anche un microfono.

Pixel Tablet: quando arriva

Ancora tutto tace sul lancio ufficiale del Pixel Tablet, anche se per molti questo avverrà al prossimo Google I/O previsto a maggio di quest’anno. Solo allora, se davvero Big G svelerà il suo tablet, si sapranno i prezzi.