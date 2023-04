Pixel Tablet sta arrivando: come sarà

Sono molte le indiscrezioni che circolano in rete a proposito del nuovo Google Pixel Tablet e tutte fanno presagire che l’azienda presenterà ufficialmente il dispositivo durante il Google I/O 2023, l’evento dedicato agli sviluppatori che si terrà il 10 maggio. Fino a quel momento, quindi, non ci saranno certezze alla reale data di arrivo sul mercato, anche se il sito 9to5Google è convinta che tale data sia stata fissata al prossimo 27 giugno.

Nello stesso giorno, secondo le fonti non meglio specificate di 9to5Google, arriverà anche il Google Pixel Fold. Un altro sito altrettanto noto, AndroidPolice, ha condiviso anche una parte della potenziale scheda tecnica di questo tablet in cui svetta il chip Tensor G2, già in dotazione negli ultimi Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Google Pixel Tablet: come sarà

Secondo AndroidPolice il Google Pixel Tablet avrà un processore Tensor G2 a cui saranno abbinati 8 GB di RAM. Non ci sono indicazioni riguardo la m emoria di archiviazione ma non si escludono i due tagli da 128 e 256 GB. L’ipotesi più credibile sullo schermo, al momento, è quella che preannuncia un LCD IPS da 11 pollici o poco più. Si tratterebbe di una soluzione di buona qualità, ma che non incide troppo sul prezzo del tablet.

Sono poi trapelate sul web le diverse colorazioni che caratterizzeranno il dispositivo all’uscita: si tratta delle classiche tonalità nera e bianca e di un modello con un colore più vivace chiamato Sunset. Sempre AndroidPolice ha teorizzato anche l’arrivo di una variante in verde pastello ma non ci sono ulteriori conferme al riguardo.

Tra le indiscrezioni svettano anche quelle relative a una dock station progettata appositamente per il Google Pixel Tablet che dovrebbe permettere agli utenti di utilizzare il dispositivo in diverse modalità. Le ipotesi più accreditate fanno riferimento a un utilizzo tipo desktop (sul modello dei Chromebook) a cui si potranno collegare anche periferiche esterne come mouse, tastiere e monitor, e una seconda modalità tipo il Nest Hub di Big G.

Grazie alla documentazione dell’FCC, inoltre, è stato possibile confermare anche la compatibilità del Pixel Tablet con le connessioni UWB (Ultra Wide Band), progettate per trasmettere dati e informazioni a corto raggio, utilizzando una quantità di energia davvero irrisoria. Infine, il sistema operativo in dotazione al tablet sarà Android 13.

Google Pixel Tablet: quando arriva

Stando alle informazioni riportate da 9to5Google il Google Pixel Tablet verrà presentato ufficialmente durante il Google I/O 2023 e probabilmente arriverà sul mercato il 27 giugno. Sempre secondo il noto sito Web per lo stesso giorno è fissata anche la data d’uscita del Google Pixel Fold. Per quanto riguarda il prezzo, è ragionevole ipotizzare una cifra nel range di 400-500 dollari, dock ed eventuali accessori esclusi, per la versione con meno memoria.